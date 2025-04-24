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中市5月發物調券 民代質疑刺激經濟效益

2025/4/24 16:54（4/24 17:06 更新）
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台中市政府5月將發放物調券，民眾以新台幣100元可兌換價值200元的物調券，民進黨籍議員周永鴻（左）、江肇國（中）、蔡耀頡（右）24日在議會質詢時質疑物調券是否得以因應逐漸凍結的內需市場。中央社記者趙麗妍攝 114年4月24日
台中市政府5月將發放物調券，民眾以新台幣100元可兌換價值200元的物調券，民進黨籍議員周永鴻（左）、江肇國（中）、蔡耀頡（右）24日在議會質詢時質疑物調券是否得以因應逐漸凍結的內需市場。中央社記者趙麗妍攝 114年4月24日
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）台中市府5月發物調券，市議員江肇國指出，美國關稅衝擊內需市場凍結，許多民眾延後繳學費、不敢上餐館，質疑物調券無法因應。市府指出，施政有很多面向，物調券只是其一。

台中市政府物調券今年提早到5月發放。台中市議會今天召開財政業務質詢，民進黨籍多名議員關心物調券發放。副市長黃國榮表示，必須要了解原因及遇到的問題，施政有很多面向，購物節、物調券等都是單一面相，很多東西都搭配在經濟政策。

江肇國指出，疫情過後為刺激經濟復甦而發放物調券，現在變成例行性的政策，面對美國對等關稅衝擊，物調券仍是以新台幣100元兌換200元，他質疑有何幫助。

江肇國提到，日前到安親班接小孩，安親班老師分享20年來第一次遇到，有6成家長都還沒繳費，顯見大家把錢放在口袋，不敢拿出來；多家餐廳也反映，就連餐廳用餐人數也少3成。

他說，現在遇到美國高額關稅的衝擊與威脅，市府還是端出一樣的方法，遇到任何經濟上的風暴，都是購物節、鍋烤節、物調券，3招打遍天下。

江肇國提到，內需市場、消費市場已凍結，經發局盤點產業衝擊時，是否關心人們已不敢拿出口袋的錢，繳學費也是慢1天算1天。100元換200元的小確幸，在大動盪的衝擊下已不夠用，與其提早發放，不如留下研議更大規模的消費方案，與民眾共度難關。

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民進黨籍市議員陳雅惠、陳淑華、張芬郁、謝家宜、陳俞融也表示，物調券1年要花7000萬元，質疑效益何在，建議應有更深層次的做法，新創、改變市場環境，創造吸引民眾進入市場，除了買菜外，更要創造愉快的購物樂趣。

台中市經發局長張峯源答詢時表示，今年的物調券為了不讓民眾排隊太熱，提早至5月發放，排隊管理會因地制宜，也會發號碼牌、蓋章，還有中止牌，以防重覆領取；今年也增加小店，如產業故事館就有加入。（編輯：吳素柔）1140424

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