開拓國際觀光市場 花蓮有望重啟韓國直航

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮過去曾有韓國直航班機，因疫情後停飛，近日花蓮縣府再赴韓國討論重啟直航，初步規劃10月後有望直航清州市。花蓮縣府指出，下週將迎來韓國踩線團考察，直航規劃會更明確。

花蓮縣政府觀光處長余明勲日前率隊赴韓國參與「2025韓國北部地區觀光推廣活動」，推廣花蓮高爾夫、鐵道及自行車等特色旅遊，期間拜會韓國航空公司，就花蓮－韓國直航可行性討論。

余明勲今天接受中央社記者採訪指出，過去花蓮曾直航韓國仁川、釜山，雙方有合作基礎，這次討論很順利，有信心很快能迎接直航的好消息。

余明勲表示，韓國旅遊業者對部落深度旅遊、生態旅遊很有興趣，考量韓國人怕熱的習性，初步規劃在10月以後開通，有討論到直航清州市，不過仍要等踩線團考察後，才會明朗。

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香港直航花蓮航線去年12月開通，擴展國際觀光市場，余明勲指出，港花航班載客量穩定成長，目前還有跟日本、新加破討論直航可能性，日本部分因飛機和飛行員量能不足，還在想辦法克服，新加破部分進度較慢，仍在努力中。

為鼓勵旅行社帶團遊花蓮，花蓮縣府推出2025年國外旅行團獎勵方案，12人以上於花蓮住宿2天以上、前往任一項指定旅遊項目（環保旅宿、環保餐廳、環境教育場所、零碳旅遊或註冊淨零花蓮App），並完成登錄，旅行社即可申請團員最高每人新台幣4000元帶團獎勵金，獎勵方案到今年11月30日或獎勵金使用完畢為止。（編輯：張雅淨）1140425