2025漁光島生活節5/3登場 體驗安平小島風情

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（中央社記者張榮祥台南30日電）夏日腳步接近，台南市長黃偉哲今天宣布，2025漁光島生活節5月3日登場，為期9天，將邀來11組音樂團體表演，也讓遊客體驗台南安平小島風情。

2025漁光島生活節預定5月3日至11日登場，以「光岸音樂祭」、「鯤森市集」與「島民市集」為主軸，邀集美秀集團、脆樂團等11組深受年輕世代喜愛音樂團體熱力演出。

黃偉哲今天在漁光島表示，安平漁光島被譽為「台南秘境」，擁有好山好水、好海灘及好森林，又鄰近市區，過橋可觀賞月牙灣，登島體驗歲月靜好；近年透過藝術節、音樂祭等活動帶動觀光熱潮，成為全國知名人氣景點。

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南市府文化局代理局長林韋旭說，2017年首度舉辦漁光島藝術節，透過當代藝術策展、場域裝置創作及公眾參與，讓人重新認識這座小島生態景觀與人文歷史。今年起藝術節轉型為「生活節」系列活動，以貼近日常生活策展形式，開啟小島生活與休閒體驗的新想像。

2025漁光島生活節以「生活即藝術」為核心理念，首度策劃跨域結合音樂展演、生活美學、市集體驗及身心療癒等多元活動；母親節期間更推出「放空聲活日」專場，邀請大家一起「放空」，吸引各年齡層登島，沉浸在藝術與自然交織氛圍。（編輯：蕭博文）1140430