台南推母親節送蘭花 融入生活成美學文化

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（中央社記者楊思瑞台南30日電）台南市政府協助蘭花業者推廣蘭花走入生活，今天在麻豆區農會舉辦「蘭花手作DIY小教室」體驗活動，將蘭花帶入民眾家中，並推出母親節花籃團購服務，讓媽媽收到不一樣的禮物。

台南市政府農業局長李芳林致詞表示，台灣去年蘭花外銷金額約1.9億美元（約新台幣60.8億元），其中台南蘭花種植面積占全台近3成，為各縣市之冠，蘭花不僅是台南重要產業，也可稱是城市美學關鍵元素。

李芳林指出，位於後壁區的蘭花園區是全世界最大蘭花產銷聚落，每年舉辦台灣國際蘭展創造許多蘭花傳奇，但台灣消費者一直未將蘭花與生活密切結合，而且食農教育也很少觸及蘭花養護方式與花藝設計布置等議題。

他說，為讓食農教育更多元，也讓蘭花能夠生活化，今天邀請麻豆、下營、六甲等區國小校長，以及麻豆區農會家政班長，希望透過專業蘭園生產者介紹，讓更多人了解台灣蘭花生產狀況與養護方法，蘭花產業發展不應僅限於外銷市場，更應深化至日常生活，成為城市文化美學一環。

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農業局提供資料指出，此次邀請學校校長與農會家政班長參與活動，透過專屬自製母親節蘭花花籃，期望將蘭花與花藝手作推廣至校園與社區，並與蘭花業者合作，在多個農會推出蝴蝶蘭團購服務，讓民眾能訂購不一樣的禮物，在母親節送給媽媽。

台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，台灣蘭花外銷成績亮眼，台南更是蘭花種植核心基地，今年蘭展圓滿落幕後，許多消費者思考應將蘭花多融入生活中，也有蘭花業者思考，除了現有外銷及婚喪喜慶市場，更應將蘭花設計生活化，甚至創造節日儀式感，創造出不同利基。（編輯：李淑華）1140430