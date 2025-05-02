議員指爆離職潮 北市青年局：支持更佳生涯規劃

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（中央社記者劉建邦台北2日電）議員指北市府去年成立青年局爆離職潮，有多人請辭或調單位等狀況，國際科還疑傳霸凌；北市青年局今天表示，因員工都具優秀學經歷，常獲各界延攬，支持有更佳的生涯規劃。

民進黨台北市議員趙怡翔透過媒體群組發布訊息指出，先前質詢揭露，去年6月才成立的台北市政府青年局，局內所著重的國際發展科竟發生離職潮，且疑似發生職場霸凌問題。

他說，先前接獲多次陳情北市青年局內國際科問題頻傳，包含離職潮，如去年有近4成員工離職，且有員工向市府指控疑遭上司霸凌且威脅扣薪。調資料發現，從去年6月至今，國際科已有3名公務員請辭或商調、1名職務代理人拒絕報到，及1名約聘人員不續約，僅剩7名職員留任。

對此，青年局回應，國際科員工普遍具有外語能力及涉外事務經驗，且有優秀的學經歷背景，常獲各界延攬，後續職涯發展包括赴半導體科技產業或日本政府單位任職，及回北市府擔任副發言人等。

青年局指出，對於離職員工有更佳的生涯規劃與選擇，一向祝福並全力支持，且主管未要求有員工在約期到期後，仍須於隔天到職上班，其請假及離職程序都依相關規定且獲准，並如實核發加班費。

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趙怡翔表示，此外，有青年局國際科員工因約期至6月30日，卻被威脅離職手續未完成隔天要繼續上班，否則可能扣留過去累積的加班費，已要求市府調查與處理，雖青年局推動國際事務值得肯定，但管理不當及傳職場霸凌事件，這絕對不能被通融。

針對此案，青年局表示，是成立前任職於前青少年發展暨家庭教育中心的約僱職務代理人，其僱用契約期滿日為育嬰留停。（編輯：方沛清）1140502