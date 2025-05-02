屏東廚餘機補助近2500件 115年還可申請

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東縣政府今年3月推出家用廚餘機補助，申請踴躍加碼收件至4月30日，預計近2500件，縣府今天表示，明年持續辦理補助；今年在審核過程中，發現5件疑詐領補助，將移送偵辦。

縣府今天新聞稿表示，廚餘機補助方案每台可補助40%、新台幣6000元為補助上限，自3月10日開放申請以來，短短1週就將補助預算300萬元用罄，縣長周春米感受民眾需求，增加補助預算，將補助收件日期延至4月30日。

經統計申請件數共計2475件，尚有4月30日採郵戳送達待收件，預估總受理件數有近2500件，總補助經費約1200萬元，預估每年可回收廚餘約2000公噸，顯見屏東縣民對廚餘減量及環保意識高度認同。

環保局表示，申請案件已加速審核中，民眾於申請日起約2個月可收到補助款項；將會持續辦理補助，今年來不及申請的民眾，明年還可以申請，申請期程尚待公布。

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環保局強調，於審核過程中發現，部分申請人檢附照片，有與其他申請人相似度極高或完全相同情形，並查到有發票號碼重複、作廢等狀況，疑涉詐領補助款，日前政風室已將5件疑涉不法案件，移送屏東地檢署偵辦，如確認違法，民眾除需負刑事責任外，縣府也會追回補助款。

環保局提及，廚餘機處理後肥料資材具有再利用價值，可作為農地、菜園及花圃肥料或基肥使用，不可棄置於垃圾車，如無法自行再利用，已協調公所設置肥料資材回收點，民眾可送至回收點處置，回收點位置除可詢問當地公所，也可向環保局查詢。（編輯：張銘坤）1140502