助農村產業轉型 高市府媒合業者開發伴手禮

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）為推動農村產業轉型，高雄市農業局今年持續推動「根留農村」計畫，導入企業資源與品牌行銷，協助各社區開發在地農產特色。杉林社區昨天發表新產品，展現成果。

杉林社區發展協會昨天在社區活動中心舉辦新產品成果發表會，宣布推出由社區與帕莎蒂娜餐飲集團共同研發的「杉林金鳳和弦伴手禮」，包含「鳳梨酥盒」及「金萱芒果沙布烈」2款風味甜點。

「鳳梨酥盒」有香氣濃郁的鳳梨果乾及茶香酥鬆外皮；「金萱芒果沙布烈」則是將杉林芒果的鮮甜與茶香結合。農業局今天新聞稿表示，這2款新品不僅是產品創新，也象徵農村產業鏈升級。

杉林社區發展協會理事長陳國忠表示，此次發表的2款產品皆選用杉林在地優質鳳梨與芒果，由帕莎蒂娜主廚團隊運用創意巧思與專業技術，轉化為具地方特色又具市場潛力的精緻甜點。

帕莎蒂娜創辦人許正吉表示，此次與杉林社區合作開發產品，是繼「六龜原生紅茶金桔費南雪」後，再度與高雄在地農村產業連結，推出全新甜點力作，帕莎蒂娜將持續深耕在地並創新研發新產品。

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農業局長姚志旺表示，農業局配合農業部農村水保署推動「根留農村」計畫，建構農村社區與企業協力合作模式，帕莎蒂娜此次與杉林社區的成功媒合正是一個典範。

姚志旺說，農業局會持續導入優質企業資源協助在地農產品升級，為高雄農村注入創新能量，創造青年返鄉契機，促進農村經濟永續發展。（編輯：李淑華）1140504