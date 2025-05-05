逢甲夜市等跌出十大觀光榜外 中市議員促市府檢討

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）2024年全台前10名最夯觀光遊憩據點，台中市逢甲夜市、草悟道跌出榜外，去年排行第1的一中商圈掉落第10名。市議員要求市府檢討觀光產業，台中市觀光局表示將持續活絡景點。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨籍市議員王立任、黃守達、張玉嬿關心台中市觀光發展狀況。王立任指出，依據交通部觀光署統計，2023年10大觀光遊憩人次，台中市一中商圈位居第一，草悟道、逢甲夜市則分居第8名、第9名。

王立任表示，但在2024年的統計，草悟道、逢甲夜市商圈都跌出10名外，只剩下一中商圈還排名第10名。黃守達指出，2024年觀光旅次全台最高的高雄市，有3個既有景點超車草悟道，可見城市行銷的重要，要求市府要用心。

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觀旅局長陳美秀表示，去年整體參觀人次有增加，台中市去年住宿率六都第二是正成長，在國際行銷時，都會把3個商圈及夜市納入行銷。

觀旅局指出，經觀察為2024年周邊新興景點崛起，分散部分遊客數，水湳經貿園區逐漸成形、台中驛鐵道文化園區、帝國糖廠及LaLaport等新興景點，對商圈人流形成拉力；台中今年截至2月底，總遊客人次較去年同期增加。（編輯：李淑華）1140505