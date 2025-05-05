垃圾車載大量回收物進焚化廠 嘉縣環保局查獲退運

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）嘉縣環保局近日查到一輛公所垃圾車載大量分類好裝成袋資源回收物及廚餘要進廠焚燒，違反鹿草焚化廠廢棄物進場標準直接退運；環保局呼籲民眾做好分類後確實交給回收車降低垃圾量。

嘉縣環保局今天發布新聞稿表示，4月30日退運某市公所一輛垃圾車，因經破袋調查發現，所載的垃圾竟有228個資源回收物及22.3公斤廚餘，嚴重違反鹿草焚化廠廢棄物進場標準。

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環保局說，本次退運車輛內共發現5個金屬容器、7個玻璃容器、83個塑膠容器、112個紙容器、21個鋁箔包及22.3公斤廚餘，民眾應避免僥倖心態，增加清潔隊員工作量，耗費不必要的人力、油錢成本。

環保局強調，嘉義縣113年每人每日垃圾清運量達0.88公斤，遠高於全國平均0.62公斤，希望縣民能確實做好金屬容器、玻璃容器、塑膠容器、紙容器、鋁箔包及廚餘等可回收物分類，且勿丟入垃圾車中，一同努力讓垃圾清運量低於全國平均。（編輯：李亨山）1140505