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新北母親節商品抽查 近3成標示不合格令下架

2025/5/7 11:12
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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市經發局今天公布針對母親節商品專案抽查結果，針對商家共抽查398件商品，其中114件標示不合格、近3成，要求立即下架限期改善。籲民眾購物注意標示應完整，以確保權益。

經濟發展局發布新聞稿指出，母親節將至，各家業者紛紛推出送禮專區，從包包、飾品到服飾應有盡有，吸引不少民眾採購送禮表心意。為使民眾安心購買，經發局近期啟動專案抽查。

經發局表示，共抽查398件，其中114件標示不合格，主要不合格原因，包包、飾品等商品主要缺失為未標示製造商或進口商（名稱、地址、電話）、製造年月、主要成分或材料、原產地及淨重、容量、數量或度量等資訊。至於服飾類商品以未標示國外製造商名稱為大宗。

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經發局表示，抽查標示不合格商品，經發局已依商品標示法、服飾標示基準等規定，立即要求業者下架並限期改善，逾期未改善者，將依法裁處新台幣2萬元以上至20萬元以下罰鍰，嚴重者將公告業者名稱。

經發局長盛筱蓉表示，母親節商品種類多元，常見類型包括包包、飾品、服飾等，商品標示的完整性，是對於消費者權利的保障，民眾在購買商品時應留意所使用的商品品質與使用安全，購買前應看清楚標示內容，拒絕購買來路不明、標示不全商品，保障自身權益。（編輯：李亨山）1140507

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