金門雨中迎城隍 藝陣信眾遶境熱情不減

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（中央社記者吳玟嶸金門9日電）今天是金門一年一度迎城隍盛事，雖在遶境途中時有大雨，但不減隊伍中藝陣、信眾熱情，沿途神輿、旗輦飄揚，各處商家、學校學生也都熱情參與。

今天是農曆4月12日，為慶賀金門浯島城隍遷治345週年，台灣、金門等地藝陣隊伍和信眾，上午就湧入金城鎮準備迎城隍。迎城隍遶境開始前，金門縣長陳福海先到城隍廟晉匾並獻爐敬金，文化部文化資產局長陳濟民也到場參與迎城隍盛事。

陳濟民接受媒體聯訪表示，迎城隍已依文化資產保存法登錄為國家重要無形文化資產，如何將金門迎城隍、南管等文化資產推廣並傳承，將持續與金門文化局、觀光處等單位討論，期望在保留文化核心元素同時，也將其融入現代生活，讓年輕人願意加入。

迎城隍遶境巡安約在下午1時開始，陳福海、金門縣議會議長洪允典等人扛出城隍爺神輦，與各地藝陣隊伍從城隍廟啟行，上千人組成的迎城隍隊伍蜿蜒數公里；此次迎城隍有來自台灣、中國及金門本地超過70間宮廟參與，途中雖時有大雨，但不減遶境隊伍熱情，沿途神輿、旗輦飄揚，金城鎮各處鑼鼓喧天、炮聲連連，商家、學校學生也都熱情參與。

迎城隍巡安路線自城隍廟起行，經過禹帝廟、南門福德宮、代天府、北鎮廟、縣政府等地，最後再折返城隍廟，路程約3800公尺。

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根據台灣宗教文化資產網頁資料，一般認為農曆4月12日，是清代金門總兵陳龍將總兵衙門從金門城遷治到現在金城的日子，當時金門城的城隍爺也隨之遷移，因此浯島城隍廟以農曆4月12日為遷治紀念日。金門縣政府則將此重要民俗活動結合觀光文化季，邀請各方陣頭表現傳統藝陣。

2025年金門浯島城隍文化季自4月12日開幕，期間有4境特色藝陣大遊行、睽違5年舉行蜈蚣座親子嘉年華等活動，今天由浯島城隍廟主導遶境巡安，為將近1個月迎城隍盛事畫下句點。（編輯：吳素柔）1140509