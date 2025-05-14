玉荷包產季來臨 「高雄首選」禮盒即日起開賣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）高雄市是全國玉荷包最大生產地，每年5月底、6月初期間量產。高雄市農業局今年持續推出「高雄首選」粒裝玉荷包禮盒，即日起在「高雄首選電商平台」開放預購。

玉荷包因果型如荷包、果肉如玉而得名，口感甜中帶酸、果核小、果肉Q且結實。高雄市是全國玉荷包最大生產地，並於每年5月底、6月初量產。

高雄市農業局近年以「高雄首選」品牌推銷農產，其中每年推出粒裝玉荷包禮盒，以粒裝分級包裝，不帶枝不帶葉，並採通過產銷履歷驗證的玉荷包，以提高禮盒品質，及果肉枝葉分離的環保精緻概念形象。

農業局今天發布新聞稿表示，「高雄首選」粒裝玉荷包禮盒即日起在「高雄首選電商平台」開放預購，顆顆甜度超過14度，提供多元支付方式，將於5月26日起陸續出貨，送禮自用兩相宜。

透過 Google News 追蹤中央社

農業局指出，推廣「高雄首選」粒裝玉荷包多年，每年一到產季就有許多消費者詢問購買，但今年因氣候因素，玉荷包著果率差導致歉收產量減少，數量有限。

「高雄首選」粒裝玉荷包禮盒的大顆粒頂級規格5斤裝，含運費售價新台幣1488元，限量400盒；特級規格5斤裝含運費999元，限量600盒，可上高雄首選電商平台查詢購買。（編輯：李淑華）1140514