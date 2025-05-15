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彰化童萌卡助省萬元育兒費 擬發逾2.3萬張

2025/5/15 13:25（5/15 14:21 更新）
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彰化縣長王惠美（圖）15日宣布推出兼具悠遊卡功能的「童萌卡」，每卡有1萬點，1點新台幣1元，有幼兒的家庭領到童萌卡後，可在全縣200多間特約商店買嬰幼兒商品。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年5月15日
彰化縣長王惠美（圖）15日宣布推出兼具悠遊卡功能的「童萌卡」，每卡有1萬點，1點新台幣1元，有幼兒的家庭領到童萌卡後，可在全縣200多間特約商店買嬰幼兒商品。（彰化縣政府提供）中央社記者吳哲豪傳真 114年5月15日
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（中央社記者吳哲豪彰化15日電）彰化縣政府今天推出兼具悠遊卡功能的「童萌卡」，每卡有1萬點，1點新台幣1元，有幼兒的家庭領到童萌卡後，可在全縣200多間特約商店買嬰幼兒商品，預估將發放2萬3000餘張。

彰縣府發布新聞稿表示，只要民國111年1月1日起到113年12月31日止出生幼兒及父或母目前並連續設籍彰化滿1年以上，就符合申請資格，可明天起到114年12月31日直接掃QR code，透過縣府數位便民櫃臺線上申請，也可到彰化各戶政事務所臨櫃申請。

彰縣府上午在彰化警察局中庭辦記者會，彰化縣長王惠美、悠遊卡股份有限公司董事長林志盈等與會。

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王惠美表示，為鼓勵年輕人結婚生育，減輕負擔，在彰化縣議會支持下推童萌卡，試辦1年，視成效決定是否續辦。持童萌卡可在全縣特約商店買嬰幼兒用品，也在招募特約商店，引導消費回流在地店家，促進產業活絡，形成育兒支持與經濟發展良性循環。

林志盈說，童萌卡成本比一般悠遊卡高且晶片感應更靈敏，可直接以手機APP儲值，點數使用完畢後，卡片也能搭車、一般消費並當店家會員卡，享特約商店優惠活動，讓店家繼續服務。（編輯：李明宗）1140515

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