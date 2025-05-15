北市14路段試辦重機共用機車格 單次收費40元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北15日電）為滿足大型重機停車需求，台北市交通局在西門商圈、國父紀念館等14處以藍線劃設千格共用機車格位，今天起開放大型重機一次斜停2個格位，單次收費40元。

考量登記在台北市的大型重型機車約3萬輛，停車需求高，台北市停車管理工程處去年4月起在杭州南路1段24號及徐州路2號前試辦「機車與大型重型機車共用機車格位」，劃設斜向加大車格。

台北市停車管理工程處企劃科長梁力元今天在交通局記者會上說明，試辦一段時間後發現，原版本的格位除了使用率不高，還有人反映牌面不夠清楚、難以與一般格位區分等問題，因此今天起推出2.0計畫，擇定14處需求較高的區域繪製1054格共用格位。

共用機車格位2.0計畫地點包含大安區復興南路一段東側、南港區三重路西側、士林區基河路西側、中山區松江路東側、萬華區昆明街西側、信義區仁愛路四段北側等路段。

透過 Google News 追蹤中央社

梁力元說明，新版共用格位會以藍線標誌範圍，輔以地面標字，並重新設計專用標誌牌，除一般機車可以單次收費新台幣20元方式停放，大型重機也能一次斜停2格位，單次收費40元。

梁力元表示，此計畫預計實施半年，之後將依據試辦情形及民眾意見決定是否擴大實施，希望能提高車格的靈活性、使用率，更有效率地使用有限的停車空間。（編輯：蕭博文）1140515