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馬祖梅石軍官、士兵特約茶室 轉型獨立藝術村

2025/5/15 18:35（5/15 19:01 更新）
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連江縣南竿鄉梅石營區軍官與士兵特約茶室由縣府文化處委外經營，轉型為獨立藝術村「梅石譯境」，將於近期開幕。（梅石譯境提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月15日
連江縣南竿鄉梅石營區軍官與士兵特約茶室由縣府文化處委外經營，轉型為獨立藝術村「梅石譯境」，將於近期開幕。（梅石譯境提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月15日
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（中央社記者潘欣彤連江縣15日電）南竿鄉梅石營區軍官與士兵特約茶室，由連江縣政府文化處委外經營，轉型為獨立藝術村「梅石譯境」，並將於近期開幕。今天宣布推出藝術進駐計畫，盼為馬祖注入藝術新活水。

梅石譯境今天發布新聞稿指出，作為馬祖南竿梅石的獨立藝術村，將致力於扶植新銳藝術家，推廣人文教育，並透過「整合藝術家駐村與文化款待」模式，打造獨特藝文交流平台。未來該處不僅能成為馬祖文化觀光與地方發展的嶄新引擎，更能提升台灣對深度文化體驗的關心。

梅石譯境表示，藝術進駐計畫為具潛力的新銳藝術家打造理想的創作與交流環境，將廣邀國內外各領域藝術家與創意工作者，且著重於仍在探索階段的年輕人才，藉由在馬祖駐村，激盪創作火花。入選者將提供創作所需的各項資源與住宿空間，並能參加由藝術村主辦的展覽、講座及工作坊。

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梅石譯境計畫主持人江麟透過新聞稿表示，梅石譯境不僅是物理上的空間，而是打造讓藝術家安心創作、大眾親近藝術，馬祖文化綻放異彩的平台，並成為他們夢想的孵化器與強而有力的後盾，讓更多元的藝術聲音被世界聽見。

梅石譯境指出，藝術進駐計畫為持續的常態性徵件，只要是創意人才，包括藝術家、策展人、音樂家、作家、設計師、時裝設計師、廚師、舞者、製作人等，皆可透過官方網站下載計畫簡章與提出申請。（編輯：林恕暉）1140515

#連江縣政府
#連江縣政府文化處
#南竿鄉
馬祖南竿獨立藝術村「梅石譯境」建築為舊梅石營區的軍官與士兵特約茶室，未來將廣邀國內外各領域藝術家與創意工作者，且著重於仍在探索階段的年輕人才進駐創作。（梅石譯境提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月15日
馬祖南竿獨立藝術村「梅石譯境」建築為舊梅石營區的軍官與士兵特約茶室，未來將廣邀國內外各領域藝術家與創意工作者，且著重於仍在探索階段的年輕人才進駐創作。（梅石譯境提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月15日
連江縣政府文化處委外經營的舊梅石營區軍官與士兵特約茶室將轉型為獨立藝術村「梅石譯境」，在入口處仍保留特約茶室的說明告示。（梅石譯境提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月15日
連江縣政府文化處委外經營的舊梅石營區軍官與士兵特約茶室將轉型為獨立藝術村「梅石譯境」，在入口處仍保留特約茶室的說明告示。（梅石譯境提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月15日
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