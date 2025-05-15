馬祖梅石軍官、士兵特約茶室 轉型獨立藝術村

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（中央社記者潘欣彤連江縣15日電）南竿鄉梅石營區軍官與士兵特約茶室，由連江縣政府文化處委外經營，轉型為獨立藝術村「梅石譯境」，並將於近期開幕。今天宣布推出藝術進駐計畫，盼為馬祖注入藝術新活水。

梅石譯境今天發布新聞稿指出，作為馬祖南竿梅石的獨立藝術村，將致力於扶植新銳藝術家，推廣人文教育，並透過「整合藝術家駐村與文化款待」模式，打造獨特藝文交流平台。未來該處不僅能成為馬祖文化觀光與地方發展的嶄新引擎，更能提升台灣對深度文化體驗的關心。

梅石譯境表示，藝術進駐計畫為具潛力的新銳藝術家打造理想的創作與交流環境，將廣邀國內外各領域藝術家與創意工作者，且著重於仍在探索階段的年輕人才，藉由在馬祖駐村，激盪創作火花。入選者將提供創作所需的各項資源與住宿空間，並能參加由藝術村主辦的展覽、講座及工作坊。

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梅石譯境計畫主持人江麟透過新聞稿表示，梅石譯境不僅是物理上的空間，而是打造讓藝術家安心創作、大眾親近藝術，馬祖文化綻放異彩的平台，並成為他們夢想的孵化器與強而有力的後盾，讓更多元的藝術聲音被世界聽見。

梅石譯境指出，藝術進駐計畫為持續的常態性徵件，只要是創意人才，包括藝術家、策展人、音樂家、作家、設計師、時裝設計師、廚師、舞者、製作人等，皆可透過官方網站下載計畫簡章與提出申請。（編輯：林恕暉）1140515

馬祖南竿獨立藝術村「梅石譯境」建築為舊梅石營區的軍官與士兵特約茶室，未來將廣邀國內外各領域藝術家與創意工作者，且著重於仍在探索階段的年輕人才進駐創作。（梅石譯境提供）中央社記者潘欣彤傳真 114年5月15日