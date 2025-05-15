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新北將成立長照處 市議會民進黨團要求專案報告

2025/5/15 18:40（5/15 19:01 更新）
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新北市長侯友宜日前宣布將成立高齡長期照顧處。新北市議會民進黨團15日表達盼侯友宜到議會專案報告，國民黨團則持反對意見。圖為新北市議會外觀。中央社記者趙敏雅攝 114年5月15日
新北市長侯友宜日前宣布將成立高齡長期照顧處。新北市議會民進黨團15日表達盼侯友宜到議會專案報告，國民黨團則持反對意見。圖為新北市議會外觀。中央社記者趙敏雅攝 114年5月15日
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（中央社記者趙敏雅新北15日電）新北市長侯友宜日前宣布明年成立高齡長期照顧處。新北市議會民進黨團今天表示，希望侯友宜到議會專案報告，國民黨團反對，議長蔣根煌裁示由第六審查會主責，副市長列席報告。

民主進步黨團總召廖宜琨在議會指出，新北市計畫成立長期照處，雖有整合資源之意，但目前權責劃分尚未釐清，現行社會局與衛生局各自負責老人福利與長照服務，兩局合計預算超過新台幣211億元，若未明確界定長照處的權責範疇，恐將造成業務重疊，且擔憂局處間互相推諉，要求侯友宜應到議會進行長照處成立的說明。

國民黨團書記長王威元則說，組織章程、預算將送議會審議，在此之前安排專案報告不合理，應等相關內容送議會，再充分討論，比較恰當。

民進黨新北市議員黃淑君表示，當初要成立青年局、體育局時，等組織章程送大會討論後，異動空間剩不多，如果在成立前透過專案報告討論，才能更符合實際需求。

民進黨新北市議員顏蔚慈則說，長照處牽涉兩個局處，市府要做，就要做到最好，應用專案報告，才能妥適說明。

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人事處長林正壹說明，長照處是二級機關，二級機關沒有數量限制，目前規劃是在衛生局下設立長照處。

經過討論，蔣根煌裁示由六審審查會主責，副市長列席報告。（編輯：林恕暉）1140515

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