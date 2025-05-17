金大建築系畢展 軍管受難者紀念園區獲獎

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（中央社記者吳玟嶸金門17日電）金門大學建築系學生莊永勛的畢展作品「金門軍管受難者紀念園區」，聚焦1948至1994年間軍管時期被掩蓋的民眾記憶，獲台南古都保存再生文教基金會頒發優秀歷史環境設計獎。

金大建築學系114級畢業設計展「樞送帶_CONVEYOR」，5月9至12日在台北南港展覽館2館展出，今天起至19日回到金門，在浯江書院戶外廣場接續展開。

金門副縣長李文良表示，金大建築系學生在金門求學多年，對地方風土、歷史文化有深入理解，透過畢業設計提出創新構想與行動，對地方政府政策規劃具有啟發性價值，期盼更多金大建築系學生投入金門建設，為地方注入新血。

金門大學透過新聞稿表示，金門自戰地政務時期以來，融合閩南聚落文化與特殊軍事歷史，孕育出獨特空間記憶與文化景觀，此次設計展有學生將金門視為設計實驗場域，從慈湖三角堡、海岸據點、莒光樓等軍事遺構出發，構思文化轉譯與空間再生可能性。

金大指出，部分作品也以老街與傳統聚落為出發點，注入如餐館、茶館、青創旅宿等新興機能，營造新舊交織的生活場景，延續歷史街區生命力。

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金大表示，學生莊永勛以「拂去遺忘的塵埃」為題，提出「金門軍管受難者紀念園區」設計，聚焦1948至1994年間軍管時期被掩蓋的在地民眾記憶，獲台南古都保存再生文教基金會頒發「優秀歷史環境設計獎」，表彰其對歷史脈絡、文化遺產及未來發展議題關懷。

金大表示，此案基地選址於象徵政權權威的莒光樓周邊，設計以「窺視、迷失、壓迫、希望」為核心概念，透過地表與地底交錯動線安排、鏽蝕鋼構與傾斜構造語彙，營造出空間敘事張力，試圖讓被掩埋的歷史記憶重見天日，引發社會對轉型正義與集體記憶的重新思考。（編輯：吳素柔）1140517