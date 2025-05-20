嘉義余慈爺公廟祝壽 8百棚布袋戲、歌仔戲酬神

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）嘉縣鹿草余慈爺公廟今天舉辦余慈爺聖誕千秋祝壽大典，廟方估計信眾聘請逾800棚布袋戲及歌仔戲演出酬神，戲棚擠滿廟四周道路，高鐵下方台37線路肩綿延百公尺都是布袋戲棚。

鹿草鄉公所告訴中央社記者，每年農曆4月23日是余慈爺誕辰，廟四周會出現數百上千的酬神戲棚，余慈爺公廟也因此聞名。

廟方人員說，今年登記參加祝壽大典的戲棚，約600、700棚，加上未登錄的總數超800棚，比去年少一些，熱鬧情景會持續1週。

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余慈爺公廟四周數百棚布袋戲、歌仔戲齊聚情景，吸引不少人來拍照；林姓民眾說，高鐵下方台37線路肩綿延數百公尺都是布袋戲棚滿壯觀的，在其他廟會未曾見過如此場景，特別來拍照記錄一下。

公所指出，余慈爺公廟位於鹿草後寮，臨近台82線快速道路鹿草交流道，廟左側為高鐵，主祀余慈爺，本名余慈，字公望，為鄭成功部將屯兵諸羅，建樹良多，後因戰事殉難，後寮民眾於1970年左右建廟奉祀。（編輯：李淑華）1140520