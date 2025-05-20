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金大攜手就業中心 徵才博覽會職缺1400個

2025/5/20 16:27（5/20 16:31 更新）
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金門大學20日與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署金門就業中心共同舉辦徵才博覽會，60家企業設攤，提供超過1400個職缺，吸引民眾前往參觀。中央社記者吳玟嶸攝 114年5月20日
金門大學20日與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署金門就業中心共同舉辦徵才博覽會，60家企業設攤，提供超過1400個職缺，吸引民眾前往參觀。中央社記者吳玟嶸攝 114年5月20日
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（中央社記者吳玟嶸金門20日電）金門大學與金門就業中心今天舉辦徵才博覽會，提供超過1400個工作機會。金大與森田藥妝合作的一條根研究中心也在今天揭牌，盼加速地方產業升級，並為青農增加耕種契作項目。

金門大學與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署金門就業中心，今天在金大體育館共同舉辦徵才博覽會，有60家企業設攤，提供超過1400個職缺給金大學生與金門民眾。

校長陳建民表示，此次徵才博覽會設攤類別包含科技、營建、觀光、醫療、養生等，除金門在地企業外，也有約1/3是台灣企業，盼能為金大畢業生與金門在地民眾媒合適合工作機會。

金大透過新聞稿表示，根據金門就業中心統計，整體初步媒合率達55%，且後續還有可樂旅遊、新光人壽等公司舉辦說明會，預估最終媒合率更高。

此外，金門大學與森田藥粧集團推動產學合作，今天在金門大學食品科學系揭牌成立「森田金門一條根研究中心」。

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陳建民說，此次產學合作將能加速金門地方產業升級，並為在地青農多1項耕種契作項目，增加就業機會；中心將聚焦於一條根原料成分分析與功效驗證、保健食品與美妝保養品應用開發等，在有別於金門原有傳統一條根產業外，增加一條根產品多元發展，達到產地溯源與學術研發目標。

金大表示，研究中心的設立，不僅將強化森田藥粧在相關領域技術創新，更有助拓展金門在地原料於國際市場應用潛力。（編輯：吳素柔）1140520

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金門大學與森田藥粧集團產學合作，20日在金門大學食品科學系揭牌成立「森田金門一條根研究中心」，校長陳建民（圖）20日表示，盼透過產學資源整合，加速金門特色產業升級，並為在地青農增加耕種契作項目。中央社記者吳玟嶸攝 114年5月20日
金門大學與森田藥粧集團產學合作，20日在金門大學食品科學系揭牌成立「森田金門一條根研究中心」，校長陳建民（圖）20日表示，盼透過產學資源整合，加速金門特色產業升級，並為在地青農增加耕種契作項目。中央社記者吳玟嶸攝 114年5月20日
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