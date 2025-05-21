中市府指中火火力全開 民進黨團質疑造謠帶風向

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）對於台中市長盧秀燕及環保局長陳宏益近日指中火火力全開，台中市議會民進黨團今天質疑市府操作能源議題造謠帶風向；市府說，盼台電妥善規劃能源分配，不要過度依賴中火燃煤發電。

盧秀燕與陳宏益連續公開指稱，中火近期火力全開，9部燃煤機組平均開到9成以上。台中市議會民進黨團上午召開記者會，黨團總召王立任與市議員林德宇、黃守達、張家銨、張芬郁及江肇國等質疑，市府刻意用錯誤資訊造謠及帶風向，並為重啟核電鋪路。

王立任表示，根據台電數據顯示，今年1到4月間，中火總發電量為69.5億度，較去年同期的81.1億度減少逾1成，顯示中火整體發電量並未上升，反而顯著下降，也顯示中火並沒有如市府所言「火力全開」。

林德宇認為，大罷免壓力已燒到台中市3名國民黨立委身上，盧秀燕跳出來，指示陳宏益當政治打手，就是為了要混淆視聽，藉此騙取政治選票。

張芬郁說，若盧秀燕再以政治利益操作能源議題，受害的只會是台中市民健康與空污改善機會；張家銨批評，盧秀燕所說的乾淨能源，實際上就是為重啟核電鋪路；黃守達則要求盧秀燕與陳宏益停止利用資訊落差造謠。

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盧秀燕上午出席活動接受媒體聯訪時對此回應，台電原有10部煤電機組，台電在一期燃氣機組的環評承諾在非空污季只開9部，所以中火現在發電機組就是9部，如果開了9部就是火力全開，亦即中火全部可發電的就是9部，不是10部，9部全開，就是火力全開。

盧秀燕認為，過去這幾年中火很少開到9部，可是核電退場後這幾天，常常9部全開，尤其台中火力發電廠是全國最大燃煤電廠，多發了50%的電，換句話說也多用了50%的煤，她真的很擔心市民健康，所以一方面希望有電可以用、二方面希望電價合理、三方面是發乾淨的電，不要造成中部民眾健康的損害。（編輯：陳仁華）1140521