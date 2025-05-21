庇護島未完工就撤警示疑釀車禍 北市府將開罰

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）台北市松山區南京東路4段及北寧路口昨天晚間發生公車擦撞行人庇護島事故，導致車上2名乘客受傷。北市府新工處今天表示，此案因廠商尚未完工就撤除警示設施，將開罰3萬元。

北市警消昨天晚間獲報，指南京東路4段及北寧路口有輛公車擦撞行人庇護島，調查了解肇事的承德幹線公車駕駛蘇男於案發時沿公車專用道行駛，疑似因事發地點的庇護島為近期新設，卻無警示配套，才造成公車擦撞。

台北市政府工務局新建工程處中區工務所主任洪辰儒說明，行人庇護島工程應與道路標線更新搭配，未全數完成前都須放置警示燈、交通錐等設施，提醒駕駛人注意。

洪辰儒指出，經與廠商了解，廠商原先安排18日下午進場重繪標線，所以先將警示設施撤除，後來因下雨無法進行工程而改期，卻未再將警示設施裝回去，對往來車輛造成影響且發生事故，將依契約開罰新台幣3萬元。

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洪辰儒表示，昨天晚間接獲通報後，已要求廠商立即改善，並在今天凌晨完成標線劃設，未來將持續加強督導。

台北市政府交通局交通管制工程處工務科長林佳睿表示，已派員到場觀察車流，評估是否有需要調整空間，並與新工處保持橫向聯繫。（編輯：黃名璽）1140521