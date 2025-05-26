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北市抽驗端節食品均合格 20件進口豬肉無萊劑

2025/5/26 12:43（5/26 13:21 更新）
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端午節將至，為確保市民食安，台北市衛生局抽驗粽子、餡料等86件產品微生物等項目皆合格。中央社記者楊淑閔攝 114年5月26日
端午節將至，為確保市民食安，台北市衛生局抽驗粽子、餡料等86件產品微生物等項目皆合格。中央社記者楊淑閔攝 114年5月26日
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（中央社記者楊淑閔台北26日電）端午節將至，台北市衛生局今天表示，抽驗粽子、餡料等86件產品微生物等項目皆合格；此外，衛生局「進口豬肉抽驗專案」抽驗20件市售進口豬肉，均未檢出萊克多巴胺。

為確保市民食安，北市衛生局今天召開例行記者會發布端午節粽子等相關食品、市售進口豬肉的抽驗結果。

衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁指出，衛生局在端午節前至食品行、粽子專賣店、超商、超市、賣場、傳統市場等粽子製造及販售場所，抽驗粽子餡料40件、粽子21件、生鮮畜產品15件及調味醬料10件等共86件。

她說，檢驗項目包含食品中微生物衛生標準、12項防腐劑、硼酸及其鹽類、漂白劑、殺菌劑、蘇丹色素、環氧乙烷、動物用藥乙型受體素等，全數都合格。

衛生局也提醒民眾，掌握攝氏7度到60度微生物易繁殖，是危險溫度帶的原則，購買時注意賣場衛生，以及產品是否冷藏在攝氏7度以下、熱存在60度以上。

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另方面，由於衛生福利部食品藥物管理署於4月29日及5月5日公布3批自澳洲進口冷凍豬腳檢出微量萊克多巴胺（俗稱瘦肉精），雖未超過法定限量標準，為讓市民安心，衛生局6日啟動「進口豬肉抽驗專案」。

林冠蓁說明，在北市的超市、量販店及餐飲業等販售通路抽驗進口豬肉產品共20件，檢驗乙型受體素21項（含萊克多巴胺），結果都未檢出。（編輯：蕭博文）1140526

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林冠蓁
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