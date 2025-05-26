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屏東警逐年汰換逾齡車輛 新購汽機車62輛

2025/5/26 13:46
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（中央社記者黃郁菁屏東縣26日電）屏東警用裝備添生力軍，縣府新購62輛警用汽機車、汰換逾齡車輛，今天舉行授車儀式；縣長周春米表示，逐年汰換逾齡車保障執勤安全，後續也將改善偵防設備等。

周春米出席授車儀式表示，在縣議會支持下，縣府藉由逐年編列預算及追加方式辦理汰換警用車輛，雖然中央統刪地方政府一般性補助款，屏東縣少了約新台幣52.5億元，對於下半年度地方財政感到十分憂慮，「但該做的事還是要做」，員警勤務不能有任何閃失，安全也不能鬆懈。

周春米說，明年將如期編列預算，把警察所需配備添購完畢，後續包括辦公處所改建、偵防先進設備、監視器等也會逐年完成改善。

屏東縣警察局發布新聞稿表示，縣府今年度編列地方一般性補助款共3149萬元，添購巡邏車14輛、偵防車15輛、勤務車3輛及偵防機車30輛，共新購62輛警用車輛，汰換後巡邏汽車逾齡比率將由36.51%降至29.10%；偵防汽車逾齡比率由42.62%降至30.33%，警用機車逾齡比率將由3.31%降至0.55%，尤其偵防機車預計將汰換所有逾齡機車。

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屏東縣警局表示，此次新購警用汽車並同時升級行車紀錄器規格，提升錄影品質、時間及增添GPS行車軌跡記錄功能，讓員警在執勤過程更有安全保障；警局將持續規劃各式車輛逐年汰換，確保警用車輛常新以保障員警執勤安全。

屏東縣警局提及，今天同步舉行民眾捐贈車輛贈車儀式，周春米感謝屏東縣吉隆鋼鐵有限公司董事長林秀菊，捐贈全新TOYOTA GRANVIA廂型勤務車1輛給警察局，讓員警值勤時有更好配備。（編輯：陳仁華）1140526

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