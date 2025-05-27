環狀線板橋站新設出入口拚116年完工 轉乘步時縮減

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（中央社記者趙敏雅新北27日電）環狀線板橋站新增出入口工程今天舉行開工典禮，新北市長侯友宜表示，新設出入口將於板橋車站東一門站外，啟用後乘客轉乘步行時間可大幅縮短，工程拚民國116年9月完工。

四鐵共構的板橋車站是新北交通樞紐，不過，不少民眾指出，轉乘捷運環狀線地下連通道有如迷宮，動線交雜讓人容易迷路。

新北市政府捷運工程局表示，環狀線板橋站與台鐵、高鐵、捷運板南線相連，每日人流量大，為能更縮短轉乘路徑並提升站體服務效能，推動環狀線板橋站新增出入口工程，並於今年3月間順利決標。

侯友宜上午出席開工典禮時說，環狀線通車以來已成為市民重要通勤路線，目前每月總旅運量超過170萬人次，隨著運量持續攀升，優化轉乘動線刻不容緩；新設出入口將於板橋車站東一門站外，乘客能搭電梯、電扶梯及樓梯往上，直達環狀線板橋站月台層，轉乘動線更快速。

侯友宜指出，新設出入口完工後，捷運、台鐵與高鐵間的轉乘時間將明顯縮短，原本板南線轉乘環狀線時間約需12分鐘，有新出入口後轉乘時間減半，可大幅縮短至5分鐘，此外，轉乘台鐵、高鐵原所需約8分鐘，也將縮短至4分鐘，大幅提升轉乘效率。

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新北捷運局長李政安指出，新增出入口為地面型3層樓建築，設有上下行電扶梯各1座、無障礙電梯、樓梯，並設置售票機、驗票閘門、旅客資訊服務處及商業空間，提升整體服務品質。

李政安說，未來也會搭配明確指引標示與無障礙動線設計，為年長者、身障者與所有旅客提供更加友善便利的轉乘體驗，完工啟用後，旅客可快速轉乘各大交通系統，預估每月達百萬人次受益。（編輯：方沛清）1140527