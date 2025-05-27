柯市府官員未迴避汾陽居審議 蔡詩萍：當時沒違法

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔、劉建邦台北27日電）媒體報導柯文哲任內多名北市府官員未迴避審議，導致北士科內「汾陽居」未被保存。文化局長蔡詩萍今天說，依當時規定不需迴避、官員沒違法，汾陽居遭誤拆也不影響文資審議。

鏡週刊報導，北士科多筆土地疑違法徵收，自救會成員結合文資學者最近調閱前台北市長柯文哲時代的會議紀錄及開會影像，發現市府官員技術性離席、5名官員沒有依規定迴避，導致「汾陽居」最後不登錄歷史建築。

蔡詩萍今天接受媒體聯訪指出，經閱覽當時所有資料，他必須說當時市府官員出席相關文資審議，是不需要迴避的；不需迴避有沒有爭議那是另一回事，但當時官員沒違法，不管是缺席或退席，都是當時法令允許的。

蔡詩萍說，時任文化局鍾永豐到會議最後離席，是因為同一時間教育委員會開會，首長必須到場；此外，當時5名柯市府官員列席在法令上是合法，後來監院調查後認為相關首長對相關案情應該迴避，才有了新規定。

蔡詩萍出示汾陽居照片說，當時所謂誤拆汾陽居並不嚴重、在邊角上，後續文資審議確定沒有文資的身分，跟邊角拆掉沒有關係，並沒有影響到文資審議對整體的判斷。

透過 Google News 追蹤中央社

北市水利處於107年間配合市府地政局土地開發總隊，執行「北投士林科技園區整體開發案」第2期填土整地工程。施工廠商拆除作業人員疑誤拆位於洲美街的暫定古蹟「汾陽居」，經居民發現制止。

另方面，監察院調查發現，北市府審議「汾陽居」時，若府內機關代表5名委員依規定迴避表決，依投票結果應該列為歷史建築，卻因市府5名機關代表未迴避，致投票結果為不登錄歷史建築，出現程序瑕疵爭議，汾陽居於107年12月19日全部拆除，監察院108年間糾正台北市政府。（編輯：蕭博文）1140527