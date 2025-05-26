大安區古水圳見證台北水文歷史3世紀 霧裡薛圳列市定古蹟

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）北市大安區溫州街的霧裡薛圳建於1724年，具有台北盆地300年水文化歷史價值，今天通過北市文資會審議，以「霧裡薛圳第二支線明渠」之名列為直轄市定古蹟。

台北市文化資產審議會今天召開第182次會議，審議大安區「霧裡薛圳第二支線遺址」案。與會民眾指出，此圳與台灣農業歷史發展、盆地歷史、台北農業經濟文化、現代城市水文中的角色等4面向有關，也是台北盆地第一條水圳，期望能延續歷史。

接續發言的民眾強調，當地居民、民間團體投入霧裡薛圳的整建，已成為環教場域，也幫文化局省錢。大學里里長吳沛璇補充，穩定水源部分，已找自來水公司合法注水。

委員張崑振強調，漢人先民在淡水河左岸營造此農田水利設施，此案彰顯飲水思源；委員郭瓊瑩在表決通過列為古蹟後，進一步建議加入「明渠」定位清楚。

文資會議資料顯示，「霧裡薛圳第二支線遺址」是大學里社區營造重要據點，但並非文化局公告的文化資產、暫定古蹟及列冊追蹤建物，因週遭擬進行都市更新，民眾擔心霧裡薛圳受損，先後爭取列為文化景觀、古蹟。

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文化局於民國113年7月12日辦理文化景觀列冊會勘，委員意見不一，後續邀請其他委員辦理第2次會勘；又因民眾提報具古蹟價值潛力，同年12月17日併同文化景觀提案，辦理第2次列冊會勘，決議列冊追蹤。114年4月初召開文化資產價值審查專案小組會議，彙整各委員意見表述。

文資審議會今天召開會議，經市民、里長、農業部農田水利署、委員討論後，由委員會進行表決，擔任主席的文化局長蔡詩萍宣布，10比7過半數通過，指定大安區「霧裡薛圳第二支線明渠」為直轄市定古蹟。（編輯：蕭博文）1140526