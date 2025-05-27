金門戰地坑道成將軍酒窖 高粱窖藏敬軍人貢獻

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（中央社記者吳玟嶸金門27日電）金門酒廠推出「夏興坑道儲酒銀行－將軍酒窖」計畫，提供退役及現役將領認購窖藏高粱，致敬其對金門貢獻；金酒董事長吳昆璋說，將持續活化坑道，預計再推出「杏林酒窖」向金門醫事人員致敬。

金門酒廠將昔日軍用夏興坑道轉型作為儲酒銀行，近日並推出「將軍酒窖」計畫，為退役及現役3軍將領提供認購方案；金酒今天下午舉行將軍酒窖發佈記者會，除副縣長李文良、吳昆璋等出席，也邀請多位將領與會。

吳昆璋說，金門過去承受許多戰爭苦難，有賴眾多將官士兵共同守衛金門，因此透過將軍酒窖計畫以表對軍人貢獻的敬意；他也說，金酒將持續活化並推出更多坑道儲酒計畫，「未來預計對金門同樣有貢獻的醫事人員推出杏林酒窖」。

與會退役中將黃奕炳受邀致詞表示，軍旅生涯有3年在金門服務，「當時可以說走遍金門每一個據點與坑道」，現在能透過金酒與坑道重新連結並獲得肯定，除感謝金門縣府與金酒構想，也盼金酒後續推出袍澤、老兵酒窖等計畫，造福所有官兵。

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金門酒廠透過新聞稿表示，金門花崗岩坑道因穩定環境條件成為理想儲酒場域，金酒自2007年推出坑道儲酒構想，目前已有經武、長江酒窖等空間，而坑道戰地史蹟作為軍人文化的重要承載，「夏興坑道儲酒銀行－將軍酒窖」專為退役及現役3軍將領提供優惠認購方案，使其擁有專享的高粱酒窖藏，未來也能轉讓或留存，享受金門高粱酒增值的財富效益。

根據金門酒廠網站資料，夏興坑道全區面積近2.4公頃，約興建於民國50年代，後因國軍實施精實案，軍方於88年封存，106年起夏興坑道則由金門酒廠做為儲酒使用。（編輯：黃名璽）1140527

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