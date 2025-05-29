屏東林後四林平地森林 國產竹木製藝術創作進駐

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（中央社記者黃郁菁屏東縣29日電）為持續推動國產竹材創新應用與美學發展，林保署屏東分署延續「山、村共生」展覽理念，邀請2名藝術家以國產竹、木材打造大型藝術創作，今在林後四林平地森林園區亮相。

屏東分署邀請藝術家游文富，以國產桂竹、刺竹與鐵件為材料，打造園區第2座大型竹構藝術作品「穿越」；以及長居紐約的日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡（Oscar Oiwa），使用國產木材製作作品「回巢」，今天在園區盛大亮相。

作品「穿越」用500根桂竹與10根刺竹打造，以太陽為意象，延伸出關於宇宙觀、時間與生命的文化思索。游文富接受媒體聯訪表示，以往居住澳洲靠近南極海岸時，每天可以看到日出日落，覺得這是件令人快樂的事，且會因此珍惜當下人生。希望觀者走進這件作品看夕陽餘景，碩大太陽會落在夏至丘上，「很羅曼蒂克」。

大岩奧斯卡表示，台灣氣候讓他想起巴西兒時回憶，家中花園有很多鳥，他自小就喜歡手做小東西，曾經從超市帶蘋果箱回來幫小鳥做巢，也真有鳥前來下蛋；這次創作以童憶為發想，作品叫「回巢」，10個漆成紅色的巢箱，像蘋果般掛在樹上，也做了一個大鳥巢，讓人可以進到裡面。

林保署屏東分署表示，展覽以國產竹、木材為媒介，呈現對土地與生態的尊重，傳遞「山、村共生」核心精神，期望喚起大眾對台灣竹材價值與應用潛力的認識與共鳴。從首件作品「納」包容意象，到新作「穿越」呈現光影與時間之間對話，及第3件作品「回巢」，象徵萬物回歸自然庇護空間，3件作品共同述說1則關於共生、循環與歸屬的故事。

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林保署屏東分署說明，「穿越」以太陽輻射線光芒為創作靈感，象徵人類自古以來對太陽的敬畏與文化起源探尋。作品設置於園區東西向軸線，順應太陽在四季間日出與日落軌跡，創造陽光穿透作品孔洞光影變化。

林保署屏東分署提及，林後四林平地森林園區作為南台灣生態保育與環境教育重要據點，長期致力推廣自然資源永續利用。展覽延續對國產竹材關注與實踐，將產自台灣山林的桂竹與刺竹，透過藝術創作注入新生命力，不僅傳遞竹材作為文化符號深厚意涵，也展現其在當代創作中無限潛能。（編輯：張銘坤）1140529

日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡打造作品「回巢」，29日在屏東林後四林平地森林園區正式亮相，於林間設置了10個紅色巢箱，像蘋果般掛在樹上。中央社記者黃郁菁攝 114年5月29日

林保署屏東分署邀請藝術家游文富以國產桂竹、刺竹與鐵件為材料，打造林後四林平地森林園區第2座大型竹構藝術作品「穿越」，以太陽為意象，延伸出關於宇宙觀、時間與生命的文化思索。圖為游文富於創作期間拍攝。（藝術家游文富提供）中央社記者黃郁菁傳真 114年5月29日

長居紐約的日裔巴西籍藝術家大岩奧斯卡（Oscar Oiwa）以童憶為發想，應邀使用國產木材打造作品「回巢」，29日在屏東林後四林平地森林園區亮相。中央社記者黃郁菁攝 114年5月29日