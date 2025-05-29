劉銘傳隧道估年底全面開放 總量管制保育葉鼻蝠

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市劉銘傳隧道由於南口正在施工，目前僅開放北口團體預約導覽，基隆市府預計年底全面開放，屆時可從隧道延伸走到砲台，並採人流總量管制，保育隧道內的葉鼻蝠。

劉銘傳隧道是台灣第1條現代化鐵路隧道，也是全台僅存清朝時期的鐵路遺址，因隧道內排水不良且有部分坍方，市府於民國98年封閉，108年針對古蹟本體展開修復，112年年底重新開放參觀，由於考量隧道內葉鼻蝠繁殖期及育幼期，市府從去年5月1日起，僅提供團體預約導覽，不開放自由參觀。

國民黨基隆市議員秦鉦今天在施政總質詢時，請市府說明劉銘傳隧道開放時程及相關規劃，民進黨基隆市議員吳驊珈也透過新聞稿，要求市府儘速向民眾說明劉銘傳隧道開放政策。

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市府文化觀光局長江亭玫指出，劉銘傳隧道北口外的工程已在今年3月完工，現正點交中，南口軍方同意柵欄往後移，部分廢棄崗哨拆除，文觀局從南口興建步道到獅球嶺的平安宮，可以銜接到古蹟獅球嶺砲台，預計11月完工，劉銘傳隧道預估年底會全面開放，從隧道一直延伸到砲台。

江亭玫指出，至於隧道內的蝙蝠保育，已和基隆野鳥學會討論，並將參考其他地方作法，例如規劃在隧道內加裝監測器，並在蝙蝠育幼期和非育幼期等時期，規劃不同的參觀人數，而志工導覽、維管等軟體也在規劃中，除兼顧生態與觀光外，也希望寓教於樂。（編輯：林恕暉）1140529