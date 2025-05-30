北市檢討157處行穿線照明 確保駕駛行人互相看見

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北30日電）為提升行人安全，台北市議員趙怡翔建議市府盤點路幅較寬路口的行人穿越線照明設施，確保駕駛與行人能互相看見。台北市交通局表示，已盤點出157處路口檢討改善。

台北市議會交通委員會昨天審議民進黨台北市議員趙怡翔提案，請市府在20公尺以上無號誌穿越線增設行穿線照明設施。

趙怡翔指出，為降低事故發生機會，駕駛和行人必須能相互看見，台北市應該全面檢視行穿線達20公尺以上的路口，並參考國外作法建置主動式照明，同時增設庇護島等設施。

台北市交通局長謝銘鴻在會中表示，今年的交通安全宣導口號為「我看得見您、您看得見我」，與此提案理念相同，應能在大路口中裝設自動感應照明，在行人穿越時就啟動，確保視線同時達到提示駕駛作用。

透過 Google News 追蹤中央社

台北市交通管制工程處長張建華補充，目前清查20公尺以上無號誌、無分隔島的路口共157處，已請工務局公園路燈工程管理處評估是否須加強行人照明，同時研究加強路口警示、標線、安全設施等。

公園處表示，正著手開始盤點改善措施，預計明年2月完成現場盤查後編列預算、發包施作。（編輯：方沛清）1140530