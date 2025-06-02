民團提鑑定報告質疑國賓危老判定 高市府：依法審查

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（中央社記者張已亷高雄2日電）高雄國賓飯店經高市府委託第三方評估達危老重建標準，但民團今天質疑並另提「第四方」鑑定報告，要求撤銷危老容積獎勵許可。對此，工務局說，皆依法依規審查，無違誤或疏漏。

國民黨籍高雄市議員邱于軒、陳麗娜及高雄愛河關懷協會、國賓飯店不當容積自救會等民團，今天到高雄市政府四維行政中心門口陳抗，公布自救會自行委託「第四方」台南市土木技師公會鑑定結果，強調1樓才是國土署建築耐震設計規範所認定的「基面」，質疑市府的評估報告有誤。

高雄愛河關懷協會執行長孫逸民表示，依台南市土木技師公會報告顯示，國賓飯店4樓並非「弱層」，不能被選定為評估基準，且高市府第三方評估報告有部分結構資訊可能未完整納入分析，將導致結構實際承重能力被低估，影響整體評估分數。

國賓飯店不當容積自救會則要求高市府應重新查核國賓飯店危樓判定，再開行政程序，撤銷危老容積獎勵許可，停止都市設計審議委員會等相關審查，另外，自救會後續不排除提起司法訴訟。

高雄市工務局今天發布新聞稿指出，對於部分外界對國賓飯店耐震能力初步評估報告提出質疑，工務局重申各階段作業均依法令規定辦理，耐震初步評估程序及結果，皆經技師公會審查。

工務局表示，國賓飯店過去曾進行2次耐震初評，首次在民國109年由業者委託高雄市建築師公會辦理，當時評估危險度總分（R值）為26.87分。第2次是業者申請都市危老重建，在民國111年委託台北市結構工程工業技師公會進行初評，評估結果為R值52.45分，超過法定標準45分，符合危老重建申請門檻。

工務局指出，因2次初評結果有差異，由市府委託台灣省結構工程技師公會辦理第3次耐震初評，評估結果為R值53.08分，且公會指出，國賓飯店建築物因具有「中間軟弱層」的特殊結構行為，應以4樓為基準層進行耐震能力分析，才能正確反映整體結構安全狀況。

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工務局表示，技師公會也說明，1樓並非軟弱層，不宜作為耐震評估基準，對於坊間流傳以1樓作為基準層及引用R值27.25等說法，並不正確也不具專業依據。

工務局指出，截至目前，尚未接獲任何具體事證足以證明評估結果違法或明顯錯誤，未來將持續秉持依法行政、專業把關的立場審慎處理，並呼籲外界回歸理性與專業，共同促進城市安全與永續發展。（編輯：李淑華）1140602