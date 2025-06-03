新北6/5辦就博會 55廠商設攤釋逾3000職缺

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（中央社記者王鴻國新北3日電）新北市勞工局今天表示，將於5日上午10時至下午3時於市府6樓大禮堂辦理「新北市就業博覽會」，共邀55家知名廠商設攤徵才，共襄盛舉，現場將提供超過3000個工作機會。

勞工局發布新聞稿指出，這次就博會以科技製造業為徵才大宗，現場邀請精材科技、台灣卓勒、桓達科技、南亞塑膠、全球傳動等55家知名廠商共襄盛舉，提供超過3000個工作機會。

勞工局長陳瑞嘉表示，畢業季逐漸到了尾聲，新北接續在校園徵才之後，積極籌備就業博覽會協助社會新鮮人銜接職場。在全球AI浪潮下，為延攬人才，許多企業也將「AI運用」納入求才考量，彈性調整學經歷及科系要求，積極向跨領域人才招手，尤其是科技製造業更為明顯。

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他表示，徵才廠商家數中，有近半數為科技製造業，其中不乏各類工程師、技術員、業務專員等職缺；整體職缺數則由科技製造業及旅宿餐飲業並列最大宗，職缺占比皆約3成2。

至於薪資方面，勞工局表示，以連鎖藥局招攬門市藥師月薪上看7萬5000元最高，還有企業尋覓會計主管人才起薪6萬元。為迎接暑假將至，現場釋出超過600個兼職職缺，歡迎即將畢業青年或有求職、轉職及兼職需求的民眾踴躍參加。（編輯：謝雅竹）1140603