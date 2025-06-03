新北打造護理人才培育鏈 業界：真心喜愛比誘因重要

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北3日電）新北教育局表示，串聯學校、業界、政策，透過獎學金、輔導考證照等誘因，打造護理人才培育鏈。新北護理師護士公會理事長吳秋鳳說，尋找真心投入護理的學生比誘因更重要。

教育局長張明文今天在記者會表示，面對高齡化社會及護理人力長期短缺的雙重挑戰，佳林國中設立「醫護類職業探索暨體驗教育中心」，攜手瑞芳高工開設藥學衛護專班。也在寒暑假中小學育樂營，協助學生找到自己興趣與職涯方向投入護理界。

張明文說，接軌衛福部「護理人力政策12項策略計畫」，強調選讀護理的關鍵優勢是「免學費、獎助學金多」；另外，畢業即就業，五專畢業可考照並直接進入醫院任職；對經濟弱勢學生，提供住宿補助、急難救助與校內工讀機會。

聖母醫護管理專科學校校長陳立言說，擁有護理的專業，不會被AI人工智慧取代。目前將護理結合智慧長照，歡迎適合從事護理者投入。

耕莘健康管理專科學校教務長莊禮聰說，對醫院的離職潮可從另方向思考，護理科系涵蓋臨床、長照、公衛等多元領域，擁有護理師執照可分別向升學、醫療院所、長照機構、學校護理、勞工健康服務護理人員等方向發展。

新北護理師護士公會理事長吳秋鳳表示，教育界雖提出許多誘因爭取學生讀護理，但這些都不重要，臨床挑戰大，需很強的韌性，重要的是孩子要喜歡護理、有溫暖的愛心，否則，若僅是誘因而就讀，一旦進入職場體驗辛酸，「很容易就失敗」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

吳秋鳳接受中央社記者訪問表示，高齡化社會需更多護理人才投入，公會將走入校園讓學生瞭解護理真實現況，鼓勵現有從業人員守住現有職場，並以學姐制的「臨床教師」、與生活導師，指導與關懷新人，期待更多護理新兵加入。

另外，提高薪資待遇、降低工作負荷讓環境更佳，醫院團隊彼此和諧尊重護理，護病比立法後，職場將愈來愈好；對於投入職場一段時間，想要另覓他職或回鄉轉入診所任職者，也給予祝福。（編輯：方沛清）1140603