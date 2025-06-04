雲縣生技公司飄惡臭縣府開罰 肥料廠沒登記勒令停工

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）民進黨雲林縣議員林文彬今天在議會總質詢追問虎尾鎮某生技公司惡臭問題，環保局長張喬維說，經稽查，臭味超標及未經核准堆置廢棄物依法開罰，沒登記肥料廠勒令停工，限期改善。

林文彬表示，近來接獲惠來里居民陳情，指某公司時常飄散惡臭，味道令人作嘔，且臭味持續多日，昨天他行經此處仍聞到惡臭味，詢問環保局及建設處聯合稽查結果，要求加強稽查。

張喬維指出，稽查人員在上月20日進行周界異味污染物官能測定，採樣結果為37，超過法定排放標準30，已違反空氣污染防制法，將裁處新台幣10萬元以上、2000萬元以下罰鍰。

另外，環保局與建設處在上月27日針對此公司辦理聯合會勘，發現肥料廠沒有登記，勒令停工並限期辦理工廠登記。

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同時，查核此公司廢棄物貯存區有廢棄物滲出、污染地面及散發惡臭，已違反廢棄物清理法，將裁處6000元以上、300萬以下罰鍰，並限期改善清除完畢。

虎尾鎮長林嘉弘說，鎮公所今年多次向縣府反映此公司惡臭，經了解，工廠以廚餘飼養黑水虻生產肥料，散發惡臭，最近惡臭味已有改善。（編輯：陳仁華）1140604