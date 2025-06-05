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教育理念融入國家治理 馬紹爾總統獲嘉大名譽博士

2025/6/5 19:12（6/5 19:31 更新）
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嘉義大學肯定馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）（右）將教育理念融入國家治理及長期支持台灣參與國際社會的付出，5日特別頒發教育學名譽博士學位，以表彰其貢獻。（嘉義大學提供） 中央社記者姜宜菁傳真 114年6月5日
嘉義大學肯定馬紹爾總統海妮（Hilda C. Heine）（右）將教育理念融入國家治理及長期支持台灣參與國際社會的付出，5日特別頒發教育學名譽博士學位，以表彰其貢獻。（嘉義大學提供） 中央社記者姜宜菁傳真 114年6月5日
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（中央社記者姜宜菁嘉義市5日電）嘉義大學肯定馬紹爾群島共和國總統海妮將教育理念融入國家治理，以及長期支持台灣參與國際社會並致力鞏固兩國邦誼，今天頒發教育學名譽博士學位，表彰其貢獻。

嘉義大學今天舉行頒發典禮，由嘉大校長林翰謙主持，海妮（Hilda C. Heine）偕同夫婿齊曲能參與，外交部主任秘書唐殿文等人觀禮。

林翰謙致詞表示，海妮投身公共服務及人才培育多年，對於提升全球在氣候變遷、性別平權、區域合作與永續發展等議題的關注，具卓越貢獻；作為一位女性教育家與政治家，海妮以「教育」推動世界的改變，並且將人才培育與當代社會需求、在地文化結合，深化多元文化與永續社會的價值。

林翰謙指出，2023年在卡蒂爾大使協助下，嘉大與馬紹爾公立學校系統簽署合作備忘錄，共同推動人才培育、學生交流及合作計畫，共同為國際社會作出積極貢獻。

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海妮表示，馬紹爾群島共和國重視環境保護，透過教育提高全球人民對環境保護和永續發展的責任心，並促進集體行動。儘管馬紹爾群島是小型國家，它致力於促進全球對兼顧永續發展與經濟成長的重視與討論。

海妮感謝嘉義大學授予教育學名譽博士學位，並認為，其意義是對馬紹爾群島共和國人民共同決心的肯定。（編輯：龍柏安）1140605

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