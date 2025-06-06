一家6口都是興大人 4姊妹分享經濟獨立求學歷程

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市譚家4姊妹都就讀興大進修部，父親譚祿家與大姊夫也是校友，一家6口都唸同一所大學。4姊妹分享白天打工，經濟獨立，晚間上課也能兼顧學業與社團，國立大學進修部是不錯升學選擇。

中興大學今天發布新聞稿指出，譚家大姊譚綸就讀歷史系，二姊譚昕入學文創學程，老三譚容去年畢業於文創學程、么妹譚詠入學創經學程。父親譚祿家為農經系（現應經系）畢業校友，大姊夫是生管學程校友，4姊妹的外公早期更曾任興大管樂社的指導老師，一家三代與興大有很深淵源。

譚祿家為台北人，從海專插班考上興大，隻身至台中求學，還曾住過男宿仁齋水泥床。畢業後定居台中，小孩陸續出生，他時常帶小孩到興大玩，4姊妹從小就熟悉興大的校園環境。

譚綸說，當時她的成績落在私立大學日間部，私校學費新台幣7萬多元，國立大學只要2萬多，考量家中經濟以及國立大學資源豐沛，還不會賺錢時，學著先幫爸媽省錢，她選擇興大進修部。

譚綸積極參與社團活動，大一到大三加入學生會曾任新聞部長，大四到畢聯會負責主編當屆畢業紀念冊，這些經歷成為日後重要的養分。畢業後，她推甄上世新大學圖文傳播所，現任職國立大學行政助理。

透過 Google News 追蹤中央社

譚容除積極參與學生會，在學時修了很多日間部的學分，她認為，日夜間部課程可互選，學習方面差異不大。白天她在校內單位與餐飲店工讀，經濟獨立，同時累積工作經歷。老么譚詠今年升大三，她說，姊姊會推薦好的課程跟老師，讓她省去不少摸索的時間。

興大文學院長吳政憲同時教過譚家4姊妹，興大開辦進修部至今57個年頭，現有中文系、外文系、文創學程、創經學程與生管學程5大科系，採單獨招生，師資多為校內日間部專任師資，是不錯的升學選擇。（編輯：謝雅竹）1140606