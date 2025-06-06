松壽路20巷夜間人車爭道 蔣萬安允評估設徒步區

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北6日電）台北市信義區松壽路20巷半戶外酒吧林立，每到夜間總是吸引大量人潮，甚至外溢至馬路上與車爭道。議員今天建議將此處設為行人徒步區，台北市長蔣萬安允諾評估。

民眾黨台北市議員陳宥丞今天在台北市議會市政總質詢上表示，蔣萬安去年至美國紐約時報廣場（Times Square）考察，有關單位當時介紹，原先計程車及物流業者、民眾、媒體都對設置行人徒步區表達質疑甚至反對，但政策實施後卻發現交通事故率大幅下降、商機明顯提升。

他詢問，以紐約的經驗為參考，台北市是否可以在人潮密集區有條件增設徒步區。對此，蔣萬安答詢表示可以。

陳宥丞接著出示照片及影片，建議市府可以從松壽路20巷開始試辦，因為此處每到夜間都會聚集大量年輕人享受夜生活，成為台北市甚至國際級的觀光亮點，但人潮常聚集到馬路上與車輛爭道，連周邊警察局都感到困擾。

蔣萬安允諾1週內評估。另外，台北市警察局長李西河也表示贊同。

台北市交通局長謝銘鴻表示，樂觀其成，也許可用時段性交通管制方式確保行人安全，但路上有停車場出入口，須做好溝通。

至於是否可依台北市徒步區闢建及管理維護辦法申請設置為行人徒步區，台北市都發局長簡瑟芳說明，依此方法設置的徒步區通常範圍較大且為常態性，例如西門町或大稻埕，初步判斷松壽路20巷應以時段性交管規劃較妥適。

常在夜晚光顧松壽路20巷店家的吳姓先生表示，非常贊成將此處改為徒步區，不然每次都要提心吊膽注意有無汽車通過，無法放鬆小酌、享受夜晚。

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不過，當地業者擔心，若改為徒步區恐影響開車來的客人光顧意願，且商家有進貨需求，不贊成設成徒步區。

業者指出，松壽路20巷為單行道，車流量低，消費者也只需要注意一側來車，加上兩邊店家都會派員提醒行人、維持交通，現狀並無太大問題。（編輯：戴光育）1140606