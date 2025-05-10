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北市永康商圈化身漫步區 即日起至6/10每週末交管

2025/5/10 17:10（5/10 17:30 更新）
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台北市大安區永康商圈10日起至6月10日每週末下午試辦「人本城市假日漫步區」，盼透過減少過境車流進入商圈社區，進而提升商圈國際形象與居住品質。中央社記者陳昱婷攝 114年5月10日
台北市大安區永康商圈10日起至6月10日每週末下午試辦「人本城市假日漫步區」，盼透過減少過境車流進入商圈社區，進而提升商圈國際形象與居住品質。中央社記者陳昱婷攝 114年5月10日
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（中央社記者陳昱婷台北10日電）台北市永康商圈今天起試辦假日漫步區，街道如往常熙來攘往，不同的是遊客能大膽走在馬路中間，享受人本交通。交通局長謝銘鴻說，首日狀況超乎預期，將持續搜集意見並調整。

今天下午2時一到，台北市大安區永康街口立刻擺上印有「人本城市漫步區」「請改道通行」字樣的車阻，義交及警察站上崗位執行交通管制，確認車輛有永康里及福住里辦公處發放的通行證，或為送餐、送貨才放行。

隨著車輛數減少，包含坐輪椅的長輩、推著娃娃車的家長及外國遊客等，越來越多行人放心地走到馬路上，還有民眾在道路中間倒立，與寵物一起合影。

謝銘鴻視察過程中接受媒體聯訪表示，感謝在地里長協助宣導，漫步區試辦首日的秩序遠超乎預期，有進出需求且事先已領取通行證的車輛會自發降低車速，不過仍有部分車輛不熟悉政策，呼籲車主通行時降低車速、禮讓行人、勿鳴喇叭。

謝銘鴻指出，即日起至6月10日的每個週末下午2時至8時，永康街試辦漫步區期間，道路頭尾都會安排警察及義交指揮，另有員警在道路中巡邏，交通局也會持續觀察人、車流量並搜集民眾意見。

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永康里長李明螢說，永康商圈為住商混合區，目前觀察下來仍認為不適合常態性封街，應配合活動或節慶封街較恰當，將繼續傾聽居民及商家意見並即時向市府反映，以滾動式修正政策。

台北市交通局表示，永康街人本城市漫步區實施期間，每週六在永康公園都會有活動，如今天搭配母親節舉辦「愛在永康 永抱媽咪」活動，後續則會有二手市集、音樂演出、街頭電影院等節目，邀請旅客搭乘大眾運輸前來享受悠閒假日。（編輯：張銘坤）1140510

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台北市永康商圈自10日起為期1個月的週末試辦「永康街人本城市假日漫步區」，交通局長謝銘鴻（前左2）首日前往視察，指出試辦首日秩序遠超乎預期，有進出需求且事先已領取通行證的車輛會自發降低車速。中央社記者陳昱婷攝 114年5月10日
台北市永康商圈自10日起為期1個月的週末試辦「永康街人本城市假日漫步區」，交通局長謝銘鴻（前左2）首日前往視察，指出試辦首日秩序遠超乎預期，有進出需求且事先已領取通行證的車輛會自發降低車速。中央社記者陳昱婷攝 114年5月10日
台北市試辦「永康街人本城市假日漫步區」，初步實施範圍以永康街（自信義路二段口至永康街14巷口，全長約250公尺）為主並含及周邊巷弄，試辦時間為114年5月10日起至114年6月10日止。（圖取自北市交通局網頁dot.gov.taipei）
台北市試辦「永康街人本城市假日漫步區」，初步實施範圍以永康街（自信義路二段口至永康街14巷口，全長約250公尺）為主並含及周邊巷弄，試辦時間為114年5月10日起至114年6月10日止。（圖取自北市交通局網頁dot.gov.taipei）
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