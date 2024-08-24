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路權團體盼標線型人行道改實體 交通部：實務有困難

2024/8/24 18:12（8/24 19:32 更新）
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由民團發起的「零死亡願景散步節」台北場活動24日下午舉行，遊行隊伍繞行台北永康商圈，沿途齊呼口號表達訴求，呼籲重建交通法治、健全人行設施。中央社記者鄭清元攝 113年8月24日
由民團發起的「零死亡願景散步節」台北場活動24日下午舉行，遊行隊伍繞行台北永康商圈，沿途齊呼口號表達訴求，呼籲重建交通法治、健全人行設施。中央社記者鄭清元攝 113年8月24日
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（中央社記者汪淑芬台北24日電）路權團體「還路於民行人路權促進會」今天在3縣市舉行散步節，促進會理事長吳宜蒨說，標線型人行道無意義應改為實體；交通部說，台灣地狹人稠，人行道全做實體有實務困難。

公民倡議團體「行人零死亡推動聯盟」去年發起路權遊行，獲廣大迴響，成功推動政府加速訂定「交通安全基本法」及「行人安全設施條例」，讓行人安全在法制面跨出一大步。

「行人零死亡推動聯盟」今年另成立社團法人非營利組織「還路於民行人路權促進會」，希望透過更多元的活動，增進民眾對人本城市的想像，推動步行城市的建設，讓城市不再只是為機動車輛而設。

「還路於民行人路權促進會」今年發起散步節，今天在台北市、桃園市及高雄市，明天在台中市及基隆市，邀民眾上街散步，找回步行的快樂與尊嚴，並檢驗法制的變革是否落實到各地的日常生活。

吳宜蒨說，行人才是城市的主體，政府應保障行人通行自由的權利；不過，她提到最近一名老奶奶走在標線型人行道上卻被車撞，認為標線型人行道不是實體人行道，並無意義，政府應建實體人行道，並有無障礙設計，才能讓行人安心走在路上。

吳宜蒨說，步行與自行車是永續運輸的重要角色，政府應努力發展，減少道路上的機動車輛。

交通部路政及道安司司長黃運貴說，實體人行道的確比較安全，但實務上將所有人行道都改實體有困難，標線型人行道就是在無法設置實體人行道時的變通做法，透過標線告知用路人應遵守相關規定，禮讓行人優先通行。

路政及道安司副司長蔡書彬說，很多地方在設置實體人行道時，需考慮一樓住家車輛進出的便利性，未來可以慢慢改進。

散步節台北場從捷運東門站出發，經過永康街、金華公園、台師大美術館再回到捷運東門站，約百餘人參加，時代力量黨主席王婉諭、民進黨立委林月琴、民進黨台北市議員何孟樺及趙怡翔也親自參與。

王婉諭說，從散步節可創造更多體驗，並思考哪些是政府要做的事，行人零死亡不能只是口號，也不要讓交通事故成為國恥。

林月琴說，道路設計應有一致的規範，不該是各縣市各做各的，讓民眾無法依循，這部分交通部已承諾年底會有相關規範。（編輯：李亨山）1130824

還路於民行人路權促進會在全台多縣市發起「零死亡願景散步節」，台北場24日下午舉行，除透過遊行表訴求外，也特別設置障礙場地，邀請民眾體驗視障朋友街頭步行的困難與危險。中央社記者鄭清元攝 113年8月24日
還路於民行人路權促進會在全台多縣市發起「零死亡願景散步節」，台北場24日下午舉行，除透過遊行表訴求外，也特別設置障礙場地，邀請民眾體驗視障朋友街頭步行的困難與危險。中央社記者鄭清元攝 113年8月24日
「零死亡願景散步節」台北場24日下午在台北永康商圈開走，眾人從捷運東門站前出發遊行，沿途呼口號、喊訴求，希望大家一同重視台灣行人路權。中央社記者鄭清元攝 113年8月24日
「零死亡願景散步節」台北場24日下午在台北永康商圈開走，眾人從捷運東門站前出發遊行，沿途呼口號、喊訴求，希望大家一同重視台灣行人路權。中央社記者鄭清元攝 113年8月24日
還路於民行人路權促進會24日下午在台北舉行「零死亡願景散步節」，號召民眾街頭開走，時代力量黨主席王婉諭（右2起）、民進黨立委林月琴及同黨台北市議員何孟樺、趙怡翔等人出席響應。中央社記者鄭清元攝 113年8月24日
還路於民行人路權促進會24日下午在台北舉行「零死亡願景散步節」，號召民眾街頭開走，時代力量黨主席王婉諭（右2起）、民進黨立委林月琴及同黨台北市議員何孟樺、趙怡翔等人出席響應。中央社記者鄭清元攝 113年8月24日
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