單週行人死亡6人創新高 交通部要求新北桃園高雄13縣市改善

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（中央社記者余曉涵台北16日電）交通部今天公布最新道安數據統計，上週（8月3日到8月9日）的整體死亡人數為27人，行人死亡6人，為公布每週數字以來新高，交通部也發文13個縣市及國道單位，要改善道安成效。

交通部今天舉行每週道安A1事故及通報改善說明記者會，會中公布8月3日至8月9日交通事故24小時死亡資料，上週整體死亡人數為27人，行人6人死亡，其中行人部分創下每週公布以來的單週數字新高。

縣市部分整體死亡人數最多前2名縣市為新北市、桃園市各4人；行人死亡為台中市、台南市、彰化縣、雲林縣、屏東縣及花蓮縣各1人。

交通部說，1月1日至8月9日累計交通事故24小時死亡整體死亡人數1003人（較去年同期減少97人），減幅為 8.8%；行人125人（較去年同期減少5人），減幅為3.8%。

交通部指出，整體死亡最多前4名為桃園市、新北市、台南市、屏東縣；行人死亡最多前4名為桃園市、台中市、高雄市、台南市。

交通部路政及道安副司長蔡書彬表示，針對沒有較去年同期降低的縣市，日前有發文請他們要趕快檢視相關道安作為，並積極改善績效。

交通部指出，A1整體交通事故死亡人數未較去年同期降低的縣市（單位）包含桃園市、屏東縣、國道、金門縣、嘉義市、新北市、澎湖縣、基隆市、台東縣等9個縣市（單位）；行人交通事故死亡人數未較去年同期降低縣市（單位）為新竹市、高雄市、台東縣、新竹縣、嘉義市、台南市、國道、新北市、南投縣、屏東縣等10個縣市（單位）。

交通部也說，上週行人死亡件數的確較多，主因仍出在車輛未停讓行人上面，另外有2起特殊案例，呼籲用路人在路口要做停讓，以確保行人安全。（編輯：陳政偉）1130816