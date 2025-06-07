南投意麵觀光嘉年華 2000碗免費供民眾大快朵頤

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（中央社記者蕭博陽南投縣7日電）南投意麵觀光嘉年華今天登場，2000碗南投意麵提供民眾大快朵頤，南投市長張嘉哲說，南投意麵陪伴許多人成長，是家庭記憶味道，活動結合地方產業、環保、親子互動。

南投意麵觀光嘉年華今天在南投縣農工商會展中心熱鬧登場，現場準備2000碗免費意麵，吸引大批民眾參加，南投縣長許淑華、張嘉哲等人出席，來賓也示範酸甜創意涼意麵作法與配料，擴大宣傳南投意麵好滋味。

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許淑華致詞表示，南投意麵嘉年華透過張嘉哲持續推廣，一年比一年更盛大，南投縣政府今年補助南投市公所新台幣60萬元籌辦，也強化宣傳環保永續觀念，發送由在地植栽製作、提供免費環保碗筷借用，盼遊客減少使用一次性餐具，一起以行動愛護家鄉生態環境。

南投縣政府文化局今天也在南投縣文化園區舉辦武德市集，南投縣文化局長林榮森說，武德市集7日至9月28日，每2週辦1次，活動主題週週不同，包含復古懷舊、蔬食無肉、山城藝術、浪漫七夕、在地工藝、美食野餐等，還有綠色生活品牌，打造文化慢活市集。（編輯：戴光育）1140607