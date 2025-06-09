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雲林文化饗宴展演橫跨傳統與當代 邀民眾欣賞

2025/6/9 18:06（6/9 18:41 更新）
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雲林縣政府文化觀光處9日舉辦「藝在雲林、心有共鳴」表演藝術聯合宣傳記者會，縣長張麗善（前排右4）與歌仔戲演員許秀年（前排右3）力邀民眾前來雲林表演廳欣賞多元領域表演。中央社記者姜宜菁攝 114年6月9日
雲林縣政府文化觀光處9日舉辦「藝在雲林、心有共鳴」表演藝術聯合宣傳記者會，縣長張麗善（前排右4）與歌仔戲演員許秀年（前排右3）力邀民眾前來雲林表演廳欣賞多元領域表演。中央社記者姜宜菁攝 114年6月9日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣9日電）雲林縣長張麗善與歌仔戲國寶級娘子許秀年等人今天力邀民眾來雲林表演廳欣賞歌仔戲、布袋戲傳統戲曲，與現代劇場、兒童劇場、音樂會、民歌等多元領域表演，享受橫跨傳統與當代文化饗宴。

雲林縣文化觀光處今天舉辦「藝在雲林、心有共鳴」表演藝術聯合宣傳記者會，張麗善、許秀年和優人神鼓節目製作林沛儀等人出席宣傳。

張麗善表示，今年下半年雲林表演廳邀請包括唐美雲歌仔劇團、果陀劇團、天馬劇團、優人神鼓、舞鈴劇場、昇平五洲園，及加拿大Ombres Folles影子狂熱劇團、日本陶笛大師宗次郎音樂會等國內外傑出團隊與個人演出，演出節目多元，精彩豐富，請大家來雲林觀賞。

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許秀年說，唐美雲歌仔劇團8月30日下午2時30分演出「天鵝宴」，她與唐美雲、小咪帶來輕鬆逗趣的宮廷戲，請大家一定要到場來看雲林的女兒許秀年演出。

雲林縣文化觀光處長陳璧君指出，今年下半年活動包括日本陶笛大師宗次郎音樂會「森韻笛淼遊雲林」、果陀劇場「三個傻瓜」、優人神鼓「涉空而來」、唐美雲歌仔戲團「天鵝宴」、天馬戲創作劇團「誰偷走了我的，超能力」、舞鈴劇場「VALO二部曲：島嶼」、昇平五洲園「誰是英雄」等，橫跨傳統與當代、涵蓋各年齡層喜好，為民眾打造豐富多彩的文化饗宴。（編輯：李亨山）1140609

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