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COVID-19疫情升溫 高市府公布3大防疫主軸

2025/6/9 18:38
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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）近期新冠疫情升溫，就醫人數增加，高雄市政府今天召開記者會，公布高雄市長照機構及醫院配戴口罩、急診分流等3大防疫主軸，並強調防疫量能充足，提醒市民配合防疫。

高雄市長陳其邁今天邀集兒科、胸腔科及基層診所醫師專家召開記者會，向市民說明高雄市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）3大防疫主軸。

陳其邁表示，高雄市提出落實3大防疫主軸，第一是進入長照機構、醫院戴口罩，防疫醫療團隊積極介入群聚感染；第二是重症高風險對象「就醫、快篩、投藥」，4大醫學中心設「急診戶外診療專區」分級分流。

第三是每日更新合約醫療院所疫苗、快篩檢測及抗病毒藥存量，資訊公開透明。衛生局長黃志中提醒機構照護人員及住民，有疑似症狀應儘速就醫篩檢，陽性反應使用抗病毒藥物，降低併發重症及群聚風險。

此外，因應一般民眾快篩及就醫需求，衛生局每日彙整快篩試劑、抗病毒藥整備資訊，包括同時提供健保、自費快篩及抗病毒藥物合約醫療院所名單，以及販售COVID-19快篩試劑藥局名單。

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衛生局表示，目前全市疫苗合約醫療院454家、抗病毒藥合約醫療院所330家，提供COVID-19快篩檢測醫療院所163家、每日更新存量、資訊公開透明。

衛生局並指出，疾管署自今年6月11日起，將65歲以上長者、55至64歲原住民、免疫不全者等3類高風險對象第2劑新冠JN.1疫苗接種間隔調整為2個月，以降低重症或死亡發生風險。（編輯：李亨山）1140609

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