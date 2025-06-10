環保局：垃圾夾高空煙火致清潔車起火 可罰6000元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北10日電）台北市環保局今天表示，9日內湖安康路作業中的垃圾車發生起火，事因有人在垃圾中夾帶高空煙火，當下後車斗沒開，雖避免有人受傷，但含爆裂物已違反廢清法，可罰新台幣6000元。

消防局9日傍晚5時48分許獲報，指內湖區安康路315巷、434巷路口發生垃圾車起火事件，引發輿論關注。

台北市環保局內湖區清潔隊長蔡仲益告訴中央社記者，事發時間是9日傍晚5時40幾分，有人丟垃圾後，第一次做壓縮動作時，工作人員看到稍微冒煙出來，駕駛聽到鞭炮爆裂聲，直覺判斷應是有人在垃圾袋裡面夾雜鞭炮所致。

他說，當天的作業人員是比較有工作經驗者，有依照平常訓練時的標準作業進行，沒有打開後車斗，藉此避免傷及其他丟垃圾的市民，然後馬上拿出2個隨車攜帶的滅火器，約10到15分鐘完成滅火。

蔡仲益說，作業人員也有通報消防局，消防人員到場時，再度灑水，確認完成滅火，又為了安全起見，有把垃圾倒出來檢查，因而發現當中有高空煙火，並告知沒有打開後車斗是正確作業，確保在場市民安全。

透過 Google News 追蹤中央社

他強調，垃圾夾雜高空煙火已違反廢棄物清理法，可處3600到6000元，並因是爆裂物，可處最重的6000元；已報警處理，因為危及公共危險，有可能觸及刑法。

蔡仲益說，煙火秀業者應深諳相關物品處理規定，推測可能是一般人或常用煙火的宮廟人士所為，提醒市民絕對禁止在垃圾袋夾帶電池、行動電源、高壓噴霧瓶罐、洗廁劑殘留的腐蝕性液體瓶罐、金紙香灰餘燼及炮竹、碎玻璃、水銀溫度計、粉狀物達到一定濃度（麵粉、奶粉）等，因為非常容易爆炸，會傷及他人。（編輯：張銘坤）1140610