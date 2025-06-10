保護鐵甲武士 彰化湖埔社大成立獨角仙巡護隊

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（中央社記者鄭維真彰化10日電）6月正值獨角仙繁殖季節，彰化八卦山一帶及溪湖地區均現蹤，湖埔社大講師謝文猷表示，溪湖中央公園獨角仙數量疑減少，將成立獨角仙巡護隊，記錄並宣導正確觀念。

彰化縣湖埔社區大學執行長林淑玲告訴中央社記者，這2年溪湖鎮東螺溪畔獨角仙從逾100隻，到剩下10餘隻，數量大幅減少，推測與光蠟樹幹老化有關，導致獨角仙較難啃食樹皮吸取樹液。

林淑玲表示，去年底湖埔社大在東螺溪生態教育園區規劃獨角仙步道，新種10餘棵光蠟樹，期許未來成為復育基地。

湖埔社大觀察，溪湖中央公園將近20棵光蠟樹，近2年獨角仙數量變多，今年其中1棵樹上就有20、30隻。

不過，謝文猷說，今天上午到中央公園發現獨角仙數量疑似比前幾日減少，除可能與環境因素有關外，他擔心是受民眾捕捉等人為干擾；因此他與生態班夥伴討論後，決定成立獨角仙巡護隊，預計每天從早到晚巡視5梯次，除向民眾解說獨角仙及宣導不要捕捉觀念，也將密集針對數量等進行記錄。

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謝文猷指出，許多地方有種植光蠟樹，例如社頭鄉清水岩寺周邊、溪湖湖南國小等，大家可就近觀賞「鐵甲武士」獨角仙，但不要捕捉。

生態攝影師米諾斯表示，7日前往貓羅溪一處秘境拍攝生態，看見有多名移工持木棍敲打樹幹，將捕捉到的獨角仙裝滿在水桶內，他雖勸導，但對方仍不聽；希望大家用眼睛看就好，千萬別抓走。（編輯：吳素柔）1140610