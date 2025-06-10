嘉義布袋5校組青少年交響樂團 為偏鄉發聲

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）「布袋青少年交響樂團」今天在蒜頭糖廠辦成軍記者會，由台灣科藝文教協會以創新模式聯合5間嘉義縣布袋鎮偏鄉學校成立，為學童與社區注入活水，以音樂建構與外界連結橋梁。

台灣科藝文教協會理事長蕭愉霈告訴中央社記者，布袋青少年交響樂團（Budai Youth Symphony Orchestra）獨特處在於創新的跨校合作模式，集結布袋國民中學、布袋國民小學、布新國小、新岑國小及景山國小，從中挑選有意願且適切的學童參加。

蕭愉霈表示，她在布袋偏鄉服務10餘年，積極引進外界資源與專業藝文團隊，但每間布袋學校都是偏鄉學校，發展音樂性社團只能是直笛隊或合唱團，缺少較專業管樂團與絃樂團，就計畫成立青少年交響樂團。

曾率布新國小學童走進國家音樂廳、創辦布袋音樂節的蕭愉霈說，採購樂器就花近新台幣100萬元，走得很艱辛，但過往活動中都會締造令人感動時刻，孩子們眼神中閃爍的光芒給她勇往直前的勇氣。

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蕭愉霈期待更多企業與社會力量支持交響樂團，點亮布袋藝文星火，讓音樂成為孩子們自信飛翔的羽翼，照亮偏鄉，連結世界。

與會的嘉義縣副縣長劉培東說，跨校合作是難得機會，期盼學生們珍惜這份情誼，與他校同學建立友誼，共同攜手走過學習道路。（編輯：李明宗）1140610