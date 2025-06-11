藍連江黨部：王忠銘入民進黨發言為凸顯財政困境

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（中央社記者潘欣彤連江縣11日電）連江縣長王忠銘昨天說，若中央給馬祖15億元，願加入民進黨。國民黨連江黨部今天表示，王忠銘發言為凸顯政黨惡鬥下馬祖財政困境。民進黨馬祖黨部回應，國民黨籍立委陳雪生該為政黨惡鬥道歉。

針對王忠銘加入民進黨風波，國民黨連江縣黨部今天以訊息回覆中央社記者，王忠銘回應國民黨議員陳書建關於行政院違法濫權苛扣補助質詢，只是反推回應民進黨政府，並凸顯政黨惡鬥下的馬祖財政困境。

國民黨連江縣黨部說，執政黨公然違反財劃法，減少地方政府一般性補助款，對馬祖社福、教育與基礎設施等方面有重大衝擊。並認為王忠銘始終是國民黨員，而中央政府減少補助款，對馬祖縣政施政造成重大影響，希望綠營能停止惡鬥，讓各縣市的縣政回歸常規，才是民眾之福。

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民進黨馬祖黨部主委李哲宇告訴中央社記者，國民黨連江縣黨部評論應基於事實，執政黨並未違反財劃法，一般性地方補助款遭刪除，是因總預算被藍營亂刪影響。中央不是故意減少補助款，而是依法行政。

李哲宇強調，若國民黨連江縣黨部認為是「政黨惡鬥」，那馬祖唯一一席立委的陳雪生，應該要向馬祖人民道歉。因為就是他在立法院參與政黨惡鬥，馬祖財政才陷入窘迫困境。（編輯：林恕暉）1140611