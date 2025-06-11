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綠議員質詢館長中國行 侯友宜：檢討網紅沒意義

2025/6/11 21:47（6/11 22:01 更新）
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新北市議會11日進行市政總質詢，多名民進黨市議員針對網紅「館長」陳之漢中國行的言談進行質詢，並舉牌高喊「打破館長統戰假象，台灣中國不一樣」。中央社記者王鴻國攝 114年6月11日
新北市議會11日進行市政總質詢，多名民進黨市議員針對網紅「館長」陳之漢中國行的言談進行質詢，並舉牌高喊「打破館長統戰假象，台灣中國不一樣」。中央社記者王鴻國攝 114年6月11日
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（中央社記者王鴻國新北11日電）網紅「館長」陳之漢赴中國，民進黨新北市議員質疑「館長」800元手搖飲等談話已影響新北形象。新北市長侯友宜指出，沒看直播，希望質詢回歸市政，檢討網紅沒有意義。

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨市議員卓冠廷、李宇翔、陳乃瑜、黃淑君、林銘仁、山田摩衣等人針對「館長」陳之漢中國行的言談進行質詢。

李宇翔表示，「館長」在上海市被人問到是哪一國人時，竟然不敢表態。

侯友宜指出，當然是中華民國國民，在台灣出生的台灣囝仔都愛國家，不管講或不講，都知道自己是哪一國人。

陳乃瑜表示，「館長」是新北市民，他指稱中國高鐵便宜又安全，台灣的捷運有拿刀在砍人。還說台灣捷運票價比中國的貴，都是在造謠抹黑台灣。

侯友宜對於陳乃瑜轉述「館長」的說法表示不知道，因為他沒有看直播，他會捍衛新北治安，只是質詢應回歸市政，不要檢討一個網紅，這沒有意義。

他表示，新北警力不會因成立捷運警察而減少，也不會影響各警分局運作。若遇狀況，捷運警察會與捷運公司保全人員進行處理，同時也會通報轄區各警分局警力支援，維護治安；他沒在中國搭捷運，不知道票價高低。

黃淑君指出，「館長」竟稱中國監視器設置很棒。對此，侯友宜表示，無法比較。

林銘仁指出，「館長」指中國機場廁所有門、很漂亮，難道台灣的廁所沒有門嗎。對此，侯友宜回答，台灣機場的廁所也很漂亮。

山田摩衣表示，「館長」稱台灣有手搖飲要價新台幣800元，相當人民幣約200元，「館長」這番話已影響到台灣手搖飲產業形象。

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侯友宜指出，他不喝手搖飲，不知道價格，大概是在50、60元，畢竟台灣東西都很便宜。若有800元的手搖飲，一定也很好喝吧。

卓冠廷表示，「館長」這樣配合國台辦的大外宣行為，恐怕已淪為統戰樣板，甚至置身中國不安全的險境之中，侯友宜身為新北市長，應有責保護新北市民並呼籲大眾非必要不要前往中國，以免誤入統戰陷阱。（編輯：戴光育）1140611

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新北市議會11日進行市政總質詢，有議員指出，網紅「館長」陳之漢赴中國上海參訪，稱台灣有手搖飲要價新台幣800元，相當人民幣約200元，這番話已影響到台灣手搖飲產業形象。中央社記者王鴻國攝 114年6月11日
新北市議會11日進行市政總質詢，有議員指出，網紅「館長」陳之漢赴中國上海參訪，稱台灣有手搖飲要價新台幣800元，相當人民幣約200元，這番話已影響到台灣手搖飲產業形象。中央社記者王鴻國攝 114年6月11日
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