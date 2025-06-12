實驗教育機構進駐大葉大學 開啟教育資源共享模式

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（中央社記者鄭維真彰化12日電）彰化縣愛因斯坦實驗教育機構及彰化縣賽德實驗教育機構今天與大葉大學簽署場地租賃契約，將從114學年度起進駐大學校園，國中部每年級設2班，開啟教育資源共享新模式。

簽約儀式由大葉大學董事長韓繼綏、彰化縣愛因斯坦實驗教育機構校長顏士程、彰化縣賽德實驗教育機構校長陳樹欉3方共同簽立，2實驗教育機構租用大葉大學部分空間作為國中部教學使用，跨層級、跨體制合作，為實驗教育提供更多元發展契機。

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大葉大學校長方文昌說，教育不該只有一種選擇，應該提供多樣化學習，中學與大學結合，為孩子打造一個充滿創意與無限可能的學習環境，期盼未來除國中部外，高中部也能在這裡蓬勃發展，開創未來教育新藍圖。

顏士程接受媒體聯訪表示，與大葉大學合作是實驗教育向上連結高等教育資源的重要契機，未來雙方將進行多層次合作，歡迎大葉大學外語專業領域學生來實習或任教，也將引進高教AI專業課程，學生將有更多培養跨域學習與自我探索機會。（編輯：李錫璋）1140612