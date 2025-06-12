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黃偉哲參觀亞太農業技術展 盼吸引更多農業科技活動

2025/6/12 18:14
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（中央社記者楊思瑞台南12日電）第9屆亞太區農業技術展覽暨會議昨天起在大台南會展中心舉辦3天，台南市長黃偉哲今天前往展場參觀，期待更多農業生產者被看見，並吸引更多農業科技展覽及發表到台南舉辦。

黃偉哲下午到展場參觀多家廠商攤位，以及由台南市團隊集結在地農業新創研發成果規劃的「智慧農業館」。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，亞太農業技術展過去多在台北舉行，自去年台南400活動期間，南市府成功爭取首度移師台南策展，今年持續在大台南會展中心舉行，吸引更多國內外農業科技大廠主動參展，顯見台南已逐步成為農業創新與智慧應用展示舞台。

黃偉哲指出，台南不僅是美食、文化、觀光及古蹟之都，更栽植出蘭花、芒果、芝麻等許多農特產，透過這樣的展覽，能讓更多農業生產者被看見，也期待未來有更多農業科技展覽及農業科技發表能到台南舉辦。

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他說，例如市府長期協助相關業者改善禽畜場異味問題，如果能採用本土開發的飼料添加劑，從動物消化能力改善排泄物臭味，不僅減少被稽查機會，也能改善周遭居民生活品質。

黃偉哲強調，導入科技是為提升農民收益，讓農產品不只是好吃，更具市場競爭力，這是台南邁向農業新時代關鍵步伐。（編輯：李亨山）1140612

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